جوان آنلاین: به نقل از تایمز اسرائیل، بنیامین نتانیاهو امروز (چهارشنبه) مدعی شد که اسرائیل از مسیحیان محافظت میکند و مسیحیان نیز حامی اسرائیل هستند.
به گزارش ایرنا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، محکومیتهای جهانی در رابطه با جنایتهای این رژیم در منطقه را «کارزاری جهانی علیه اسرائیل و ارتش اسرائیل» توصیف کرد و افزود که در این کارزار، اسرائیل و نظامیانش نه تنها به عنوان عاملان جنایات جنگی بلکه به عنوان آزاردهندگان اقلیتها نیز معرفی میشوند.
به عنوان یکی از نمونههای بارز از خرابکاری و حمله علیه مسیحیان، در فروردین ماه سال جاری تصاویری از یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی منتشر شد که در حال تخریب مجسمه عیسی مسیح در جنوب لبنان بود.
نتانیاهو در ادعایی مضحک و در مراسمی که یادبود نظامیان مسیحی رژیم صهیونیستی عنوان شده است، اسرائیل را «جزیره پیشرفت، جزیره مدارا و جزیره امنیت» خواند و بر تعهد به حفاظت از دروزیهای سوریه تاکید کرد.
نمونه دیگری از حمله شدید به مسیحیان به ماه گذشته باز میگردد زمانی که گروهی از صهیونیستهای تندرو به یک کلیسا در قدس اشغالی حمله کردند و مرتکب اقداماتی توهینآمیز و حرمت شکنی شدند. با این حال نتانیاهو ادعا میکند که اسرائیل تنها جایی در خاورمیانه است که جامعه مسیحی در آن شکوفا شده و رو به رشد است.
روزنامه وال استریت ژورنال در ۱۱ مرداد ماه در گزارشی آزار و اذیت مسیحیان در بیتالمقدس و آب دهان انداختن به سمت آنها توسط صهیونیستها را روایت کرد. در این گزارش آمده است که بهتازگی در بخش قدیمی بیتالمقدس، گروهی از نوجوانان اسرائیلی با کوبیدن بر در مقر کلیسای حواری ارمنی، مسیحیان حاضر در آنجا را تهدید کردند که به سمتشان آب دهان پرتاب کنند.
بر اساس گزارش این نشریه آمریکایی، این گروه میگفتند که تحقیر مسیحیان یا به تعبیر خودشان، «بتپرستان» یک وظیفه مذهبی یا همان «میتزوا» (فرمان دینی) است. یکی از آن نوجوانان که پرچم اسرائیل را به دور خود پیچیده بود، توضیح داد: «ما باید از آنها متنفر باشیم.»