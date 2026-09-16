گارد ساحلی و پلیس فدرال آمریکا تحقیقات درباره حملات سایبری مشکوک به دست‌کم دو نفتکش حامل انرژی را آغاز کرده‌اند که در مسیر آمریکا هدف قرار گرفته‌اند.

جوان آنلاین: از نیوزمکس، گارد ساحلی و پلیس فدرال آمریکا (FBI) در حال تحقیق درباره حملات سایبری مشکوک به دست‌کم دو کشتی انرژی خارجی هستند که در مسیر حرکت به سوی آمریکا قرار داشتند؛ حملاتی که نگرانی‌هایی درباره تلاش ایران یا دیگر رقبای آمریکا برای گسترش درگیری خاورمیانه به حوزه‌ای جدید ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، این دو کشتی هنگام عبور از تنگه جبل‌الطارق هدف حملات قرار گرفتند و پس از رسیدن به خلیج مکزیک، نیرو‌های آمریکایی آنها را بازرسی کردند.

یک تیم تخصصی از گارد ساحلی آمریکا به همراه نیرو‌های سایبری FBI در ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) سوار یکی از کشتی‌های تجاری با پرچم خارجی شد و کشتی دوم نیز در ۲۴ آگوست مورد بازرسی قرار گرفت.

بر اساس اظهارات گارد ساحلی و FBI، هدف از این بازرسی‌ها بررسی سلامت و امنیت سامانه‌های عملیاتی و فناوری اطلاعات کشتی‌ها بود؛ زیرا نشانه‌هایی از نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای آنها مشاهده شده بود.

منابعی به شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز گفتند یکی از کشتی‌ها پس از هدف قرار گرفتن در یک حمله سایبری مشکوک در تنگه جبل‌الطارق، بیش از ۳۰ ساعت ارتباطات خود را از دست داده بود.

بلومبرگ پیش‌تر گزارش داده بود که بازرسی ۲۱ آگوست مربوط به یک نفتکش عازم تگزاس بوده است. گارد ساحلی آمریکا نیز تایید کرد که پس از مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر احتمال نفوذ عوامل سایبری خارجی به شبکه این نفتکش، نیرو‌های این سازمان و ماموران FBI وارد کشتی شدند.

مقام‌های آمریکایی هنوز مشخص نکرده‌اند چه فرد یا کشوری مسوول این حملات بوده است. با این حال، به گزارش‌ای‌بی‌سی نیوز، مقام‌های آمریکایی در حال بررسی احتمال نقش ایران یا بازیگر خارجی دیگری هستند که ممکن است درصدد بهره‌برداری از درگیری جاری میان آمریکا و ایران باشد.

وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داده است که روسیه و چین از دیگر بازیگران خارجی هستند که احتمال نقش آنها در این حملات بررسی می‌شود. FBI می‌گوید چین، روسیه و ایران همچنان در میان کشور‌هایی قرار دارند که حملات سایبری علیه منافع و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا انجام می‌دهند.