یک پهپاد جاسوسی سعودی را یمن منهدم کرد

جوان آنلاین: ارتش یمن عصر امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد یک فروند پهپاد مسلح «وینگ لونگ ۲» متعلق به عربستان سعودی را هنگام انجام فعالیت‌های خصمانه در آسمان استان مأرب سرنگون کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، در بیانیه نیرو‌های مسلح یمن تأکید شده که این پهپاد با استفاده از «سلاح مناسب» هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره نوع سامانه یا سلاح مورد استفاده برای سرنگونی پهپاد ارائه نشده است.

ارتش یمن امروز همچنین اعلام کرد یک فروند جنگنده F-۱۵ عربستان سعودی توسط پدافند هوایی یمن را در آسمان استان مأرب منهدم کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن تصاویر مربوط به سرنگونی جنگنده F-۱۵ سعودی و لاشه این جنگنده را منتشر کرد.