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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

گذرگاه مرزی چذابه از فردا بازگشایی می‌شود

3 رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرد که گذرگاه «الشیب» (چذابه) واقع در استان میسان در مرز ایران از فردا پنج‌شنبه بازگشایی می‌شود.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «السومریة نیوز»، «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق با اشاره به اینکه گذرگاه چذابه از فردا پنج‌شنبه بازگشایی می‌شود، گفت: فعالیت تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه نیز با حجم زیاد و تدابیر شدید، به صورت کامل ازسر گرفته شده است.

وی افزود: عملیات‌های بازرسی به طور مشترک توسط نیرو‌های گمرک و نهاد‌های امنیتی فعال در گذرگاه انجام می‌شود و تحت نظارت و بازرسی دقیق الکترونیکی قرار دارد.

الوائلی تصریح کرد: تردد مسافران اعم از بیماران، دانشجویان و زائران عتبات عالیات به صورت روان در حال انجام است؛ تعطیلی موقت گذرگاه بیشتر از ۲۴ ساعت طول نکشید و دلیل آن هم ارزیابی کارکنان، سازماندهی مجدد مسیر‌های جاده‌ای و تقویت اقدامات امنیتی و کنترل بود.

این مسئول عراقی همچنین گفت: گذرگاه مرزی مندلی (سومار) نیز با تمام ظرفیت فعالیتش را ازسرگرفته است و ظرف ۴۸ ساعت همه کامیون‌ها و وسایل نقلیه‌ای که پشت گذرگاه مانده بودند، تخلیه شدند و در حال حاضر هیچ گونه ازدحام و ترافیکی وجود ندارد و فعالیت‌ها به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.

الوائلی همچنین گفت که گذرگاه چذابه در استان میسان نیز فردا پنج‌شنبه ساعت ۶ صبح به عنوان آخرین گذرگاه بازگشایی می‌شود.

پیشتر مسئولان عراقی اعلام کردند که تعطیلی موقت گذرگاه‌های مرزی در چارچوب هماهنگی میان دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح و سازمان گذرگاه‌های مرزی و با هدف به‌روزرسانی سامانه‌ها و رویه‌ها، تقویت امنیت گذرگاه‌ها و حفظ روانی جریان تردد شهروندان و تبادلات تجاری به اجرا درآمده است.

در همین ارتباط مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرده بود که ورود مسافران از طریق دو گذرگاه چذابه و شلمچه از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه آغاز شده است؛ در حالی که فعالیت‌های تجاری در گذرگاه مرزی شلمچه روز دوشنبه، در گذرگاه سومار روز سه‌شنبه، و در گذرگاه چذابه روز پنج‌شنبه آینده ازسرگرفته خواهد شد و تمامی این فعالیت‌ها رأس ساعت ۶ صبح آغاز می‌گردد.

برچسب ها: گذرگاه مرزی چذابه ، ایران ، عراق
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