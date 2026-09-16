خبرگزاری آناتولی به نقل از یک شبکه لهستانی گزارش داد که لهستان قصد دارد چندین موشک رهگیر PAC-۳ را برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا در قالب بسته جدید کمک نظامی، در اختیار اوکراین قرار دهد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام وزارت دفاع اوکراین انتظار می‌رود ارزش این بسته حدود ۵۰ میلیون یورو بوده و تمرکز اصلی آن بر توانمندی‌های پدافند هوایی باشد.

به گزارش ایسنا، وزارت دفاع لهستان تایید کرده است که بسته جدید حمایت نظامی در حال آماده‌سازی است، اما با استناد به محرمانه بودن اطلاعات رسمی، تجهیزات موجود در این بسته را اعلام نکرده است.

این وزارت‌خانه گفته این بسته شامل تجهیزاتی خواهد بود که نیرو‌های مسلح لهستان به دلیل پایان عمر عملیاتی‌شان در حال خارج کردن آنها از خدمت هستند. هم‌چنین این تجهیزات دیگر توسط لهستان مورد استفاده قرار نخواهند گرفت، اما همچنان می‌توانند برای اوکراین مفید باشند.

به گفته منابع آگاه از روند آماده‌سازی، موشک‌های رهگیر PAC-۳ مربوط به سامانه‌های پاتریوت لهستان از جمله تجهیزاتی هستند که انتقال آنها به اوکراین در دست بررسی است.

فرمانده عملیاتی نیرو‌های مسلح لهستان در این رابطه گفت که از ارائه مهمات پاتریوت به اوکراین حمایت می‌کند، اما اشاره کرد که تعداد موشک‌ها محدود خواهد بود.

وی گفت: «هیچ‌کس درباره کمک‌های گسترده و انبوه صحبت نمی‌کند.»