کد خبر: 1379861
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تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

۴۰ هزار بمب امریکایی در راه اسرائیل

جوان آنلاین: در حالی که امریکا ادعا می‌کند با تشکیل شورای به‌اصطلاح صلح به دنبال برقراری امنیت در غزه است، با حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی زمینه را برای ادامه کشتار فلسطینیان فراهم می‌کند. در تازه‌ترین تحول، واشینگتن با ارسال ۴۰ هزار بمب به سرزمین‌های اشغالی موافقت کرده است؛ تسلیحاتی که به گفته برخی کارشناسان، قدرت تخریبی مجموع آنها چندین برابر بمب اتمی است که بر سر هیروشیما انداخته شد. 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا که بار‌ها به صراحت گفته است هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ این کشور به اندازه او از رژیم صهیونیستی حمایت نکرده است، در عمل نیز این حمایت گسترده را به‌صورت آشکار نشان می‌دهد. واشینگتن‌پست روز چهار‌شنبه نوشت که ایالات متحده در مسیر موافقت با یک قرارداد تسلیحاتی جدید برای رژیم صهیونیستی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار است که شامل ۴۰ هزار بمب یک‌تنی می‌شود. این روزنامه در جزئیات گزارش خود آورده است که این بسته که از محل مالیات‌دهندگان امریکایی تأمین مالی می‌شود، شامل برخی از مرگبار‌ترین مهمات در زرادخانه غربی است و دربرگیرنده ۲۰ هزار بمب مدل «MK-۸۴»، به‌علاوه ۲۰ هزار بمب مدل «BLU-۱۱۷» و ۲۰ هزار کلاهک جنگی سنگرشکن مدل «I-۲۰۰۰ Penetrator» است. در همین زمینه، یک مقام امریکایی در گفت‌و‌گو با «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد که دولت ترامپ با این معامله موافقت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز با طفره رفتن از اظهارنظر در این رابطه، گفت که این وزارتخانه در مورد قرارداد‌های تسلیحاتی پیشنهادی، پیش از اطلاع‌رسانی رسمی به کنگره اظهارنظر نمی‌کند و آنها را رد یا تأیید نمی‌کند. طرح این موضوع در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت جنگ امریکا به کمبود مهمات و تسلیحات در پی جنگ علیه ایران اذعان کرده و واشینگتن بین ۲۸‌فوریه تا ۳۰ژوئن، مبلغ ۲۲.۳ میلیارد دلار برای خرید مهمات هزینه کرده است. پیش از این نیز، دولت ترامپ تعلیق یک محموله بمب‌های ۲ هزار پوندی که توسط دولت پیشین این کشور صورت گرفته بود را از میان برداشت و ترامپ پس از در دست گرفتن قدرت در اوایل سال ۲۰۲۵، با تحویل آنها به رژیم صهیونیستی موافقت کرد. 
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ طی ۹ماه گذشته، با تشکیل شورای به‌اصطلاح صلح، مدعی تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و غزه بوده است، اما موافقت با فروش این تسلیحات مخرب، در عمل دست اشغالگران را برای ادامه حملات و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین بازتر می‌کند. ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم قدرت تخریبی این سلاح‌ها بسیار فراتر از تسلیحات متعارف است. 
در این میان، تاکر کارلسون، مفسر و چهره رسانه‌ای برجسته امریکایی در ایکس نوشت که امریکا در حال آماده شدن برای ارسال ۴۰‌هزار بمب به اسرائیل است و هشدار داد که این اقدام دولت ترامپ «بی‌سابقه» است. این مفسر سیاسی با اشاره به بمب اتمی به کار رفته در هیروشیما اشاره کرد که قدرت این محموله «بیش از سه برابر قدرت تخریبی انفجار هسته‌ای» است. بمبی که به هیروشیما اصابت کرد، انفجاری ۱۵ کیلوتنی داشت که تقریباً معادل ۱۵هزار تن ماده منفجره تی‌ان‌تی است. یک بمب Mark ۸۴ حاوی حدود ۱ هزار پوند تی‌ان‌تی است، یعنی این محموله فروش بسیار بیشتر از هیروشیما تی‌ان‌تی دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: غزه ، رژیم صهیونیستی ، فلسطین
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