تمکین امریکا مقابل انصارالله

جوان آنلاین: پیشروی برقآسای نیروهای انصارالله در مناطق غربی و جنوبی یمن و تسلط بر تنگه راهبردی بابالمندب، رویکرد امریکا را در قبال این جنبش وارد مرحلهای تازه کرده است، تا جایی که واشینگتن پس از یک دهه حمایت از سیاستهای جنگطلبانه عربستان اکنون به دنبال تعامل مستقیم با صنعاست. بر اساس گزارشهای منتشرشده، مقامات امریکایی در عمان با رهبران صنعا دیدار کرده و پیشنهاد دادهاند در ازای باز ماندن بابالمندب به روی کشتیرانی بینالمللی از حمایت هوایی از نیروهای سعودی خودداری کنند، تحولی که نشان میدهد واشینگتن ناگزیر نقش فزاینده صنعا در معادلات منطقهای را پذیرفته است.
به گزارش «جوان»، دولتمردان کاخ سفید زمانی که قاطعانه از عملیات ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن حمایت کردند، تصورشان این بود که جنبش انصارالله که از نگاه آنها توان چندانی برای دفاع از خود نداشت، در مدت کوتاهی شکست خواهد خورد و راه برای اشغال یمن هموار میشود، اما تحولات برخلاف محاسبات متجاوزان پیش رفت و کشورهای عضو ائتلاف یکی پس از دیگری از جنگ یمن کنار کشیدند. اکنون همان انصارالله ضعیف که امریکا آن را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود، معادلات را به گونهای تغییر داده که مقامات ارشد واشینگتن ناچار شدهاند مستقیم با رهبران این جنبش پای میز مذاکره بنشینند و برای حفظ امنیت منافع امریکا و متحدان غربیاش در دریای سرخ از صنعا اماننامه بگیرند.
رویترز دیروز به نقل از پنج منبع آگاه نوشت که مقامات امریکایی طی روزهای گذشته در عمان با نمایندگان انصارالله دیدار کردهاند. سه منبع که به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفتند این دیدار در سفارت امریکا در مسقط برگزار شده است. دو منبع نیز گفتند دولت عمان که سالهاست نقش میانجی منطقهای را ایفا میکند، در سازماندهی این دیدار نقش داشته است. در این دیدارها که یکی از آنها گفت روز یکشنبه برگزار شده، انصارالله به مقامات امریکایی اعلام کرده که قصد حمله به کشتیهای امریکایی را ندارد و همچنان به آتشبس سال ۲۰۲۵ با امریکا پایبند است.
افشای این دیدار درحالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا روز شنبه ادعا کرد که انصارالله با دولت او تماس گرفته و از امریکا خواسته است در جنگ یمن دخالت نکند. جیدی ونس، معاون ترامپ نیز روز سه شنبه گفت واشینگتن با این گروه در تماس مستقیم است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. یک منبع یمنی گفت که انصارالله همچنین اعلام کرده که به کشتیهای اسرائیلی یا کشتیهای تجاری حمله نخواهد کرد به استثنای کشتیهای متعلق به عربستان.
به گفته این منابع رویترز، محمد عبدالسلام، مقام ارشد انصارالله مستقر در مسقط ریاست هیئت انصارالله را برعهده داشته است. وقتی از سخنگوی وزارت خارجه امریکا درباره دیدار با انصارالله در عمان سؤال شد از تأیید این دیدار خودداری کرد، اما گفت حفاظت از آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و جلوگیری از صدور تروریسم از خاورمیانه، از منافع اصلی امریکا محسوب میشود.
این دیدار چند روز پس از آن انجام شد که انصارالله در جریان عملیاتی گسترده، بخش راهبردی از ساحل دریای سرخ از جمله بندر تاریخی المخا و جزیره پریم در تنگه بابالمندب را به دست گرفت.
به نظر میرسد مخالفت واشینگتن با درخواست ریاض برای مشارکت در حمله به مواضع انصارالله نیز بیارتباط با توافقات انجامشده با صنعا نباشد، چرا که مقامات امریکایی به خوبی میدانند ورود مستقیم به درگیری با انصارالله در شرایط پرتنش کنونی منطقه میتواند تبعات سنگینی برای واشینگتن و متحدانش، بهویژه در دریای سرخ به همراه داشته باشد. از این منظر، نشستن مقامات امریکایی پای میز مذاکره با رهبران انصارالله نشان میدهد دولت ترامپ توان نظامی و قدرت اثرگذاری این جنبش را دستکم نمیگیرد و عملاً نقش آن را در شکلدهی به تحولات منطقه پذیرفته است.
ترامپ سال گذشته نیز پس از ماهها حمله هوایی به مواضع انصارالله در یمن در نهایت پرچم صلح را بالا برد و به آتشبس تن داد. از اینرو، اکنون نیز نمیخواهد بار دیگر همان سناریوی تکراری و شکستخورده را بیازماید. واقعیت این است که تجربه بیش از یک دهه جنگ یمن نشان داده که عربستان نتوانسته به هدف خود برای شکست یمنیها دست یابد و ادامه این مسیر به جای تغییر معادلات به سود ریاض، میتواند این کشور را بیش از پیش در باتلاق جنگ یمن گرفتار کند.
بلومبرگ گزارش داد که برآوردهای ارتشهای اروپا نشان میدهد سعودیها برای مقابله با پیشروی نیروهای مسلح یمن با مشکل روبهرو هستند و احتمالاً نمیتوانند کنترل شهر المخا را پس بگیرند. بر اساس این گزارش، منابع آگاه تأکید کردند که عربستان تمایل ندارد به تنهایی در برابر یمن بایستد و میخواهد دیگر کشورها را نیز وارد این جنگ کند. حتی اگر بنسلمان تصمیم بگیرد دامنه حملات علیه صنعا را گسترش دهد تضمین برای موفقیت ریاض وجود ندارد.
انصارالله طی سالهای گذشته چنان قدرت یافته است که از یک گروه مسلح با تسلیحات سبک به ارتش سازمانیافته و مجهز تبدیل شده و توانایی تولید پهپاد و موشکهای بالستیک را به دست آورده است و لذا شکست دادن آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
شکار اف - ۱۵ سعودی
نیروهای یمنی در ادامه دستاوردهای میدانی خود در برابر عربستان و مزدورانش بامداد چهارشنبه نیز شاهکار جدیدی خلق کردند و توانستند یک فروند جنگنده
اف-۱۵ سعودی را در آسمان یمن سرنگون کنند.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان سعودی را با شلیک موشک زمین به هوا ساخت داخل ساقط کنند. به گزارش المیادین، سریع افزود: این جنگنده سعودی در حال انجام مأموریت حمایت هوایی از مزدوران وابسته به عربستان بود. نیروهای یمنی دست به مقابله با یک اف-۱۵ دیگر و جنگنده تایفون عربستان در حریم هوایی مأرب زدند.
سریع تصریح کرد: «آنها به دنبال پیدا کردن لاشه جنگنده ساقطشده بودند که با واکنش نیروهای یمنی مجبور به عقبنشینی شدند. ما به حمایت از حریم هوایی یمن در برابر دشمن ادامه میدهیم. بیش از ۴۵۰ حمله هوایی با جنگندههای اف-۱۵ و تایفون عربستان علیه تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضا صورت گرفته که چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.»
سرنگونی جنگنده عربستانی را میتوان فراتر از یک حادثه نظامی و در چارچوب تغییر معادلات میدان نبرد در یمن بررسی کرد، چرا که انصارالله با چنین اقداماتی نشان میدهد برخورداری از برتری تکنولوژیک و هوایی، لزوماً به معنای در اختیار داشتن کنترل میدان جنگ نیست و در صورت تداوم درگیریها، احتمال هدف قرار گرفتن دیگر پرندههای سعودی نیز وجود دارد. این تحول، در کنار شکستهای زمینی نیروهای تحت حمایت ریاض در هفتههای اخیر، حاکمان عربستان را با چالش جدی مواجه کرده است، تا جایی که ریاض برای تغییر این معادله به امریکا، انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی متوسل شده تا آنها را در کنار خود وارد نبرد کند. با این حال، این کشورها نیز با درک واقعیتهای میدانی، تمایلی به ورود مستقیم به جنگی که هزینههای آن میتواند سنگین باشد، نشان ندادهاند.