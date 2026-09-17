کد خبر: 1379860
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تمکین امریکا مقابل انصارالله

1 امان‌نامه صنعا به واشینگتن در ازای همراهی نکردن با عربستان

جوان آنلاین: پیشروی برق‌آسای نیرو‌های انصارالله در مناطق غربی و جنوبی یمن و تسلط بر تنگه راهبردی باب‌المندب، رویکرد امریکا را در قبال این جنبش وارد مرحله‌ای تازه کرده است، تا جایی که واشینگتن پس از یک دهه حمایت از سیاست‌های جنگ‌طلبانه عربستان اکنون به دنبال تعامل مستقیم با صنعاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مقامات امریکایی در عمان با رهبران صنعا دیدار کرده و پیشنهاد داده‌اند در ازای باز ماندن باب‌المندب به روی کشتیرانی بین‌المللی از حمایت هوایی از نیرو‌های سعودی خودداری کنند، تحولی که نشان می‌دهد واشینگتن ناگزیر نقش فزاینده صنعا در معادلات منطقه‌ای را پذیرفته است. 
به گزارش «جوان»، دولتمردان کاخ سفید زمانی که قاطعانه از عملیات ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن حمایت کردند، تصورشان این بود که جنبش انصارالله که از نگاه آنها توان چندانی برای دفاع از خود نداشت، در مدت کوتاهی شکست خواهد خورد و راه برای اشغال یمن هموار می‌شود، اما تحولات برخلاف محاسبات متجاوزان پیش رفت و کشور‌های عضو ائتلاف یکی پس از دیگری از جنگ یمن کنار کشیدند. اکنون همان انصارالله ضعیف که امریکا آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود، معادلات را به گونه‌ای تغییر داده که مقامات ارشد واشینگتن ناچار شده‌اند مستقیم با رهبران این جنبش پای میز مذاکره بنشینند و برای حفظ امنیت منافع امریکا و متحدان غربی‌اش در دریای سرخ از صنعا امان‌نامه بگیرند. 
رویترز دیروز به نقل از پنج منبع آگاه نوشت که مقامات امریکایی طی روز‌های گذشته در عمان با نمایندگان انصارالله دیدار کرده‌اند. سه منبع که به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفتند این دیدار در سفارت امریکا در مسقط برگزار شده است. دو منبع نیز گفتند دولت عمان که سال‌هاست نقش میانجی منطقه‌ای را ایفا می‌کند، در سازمان‌دهی این دیدار نقش داشته است. در این دیدار‌ها که یکی از آنها گفت روز یک‌شنبه برگزار شده، انصارالله به مقامات امریکایی اعلام کرده که قصد حمله به کشتی‌های امریکایی را ندارد و همچنان به آتش‌بس سال ۲۰۲۵ با امریکا پایبند است. 
افشای این دیدار درحالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روز شنبه ادعا کرد که انصارالله با دولت او تماس گرفته و از امریکا خواسته است در جنگ یمن دخالت نکند. جی‌دی ونس، معاون ترامپ نیز روز سه شنبه گفت واشینگتن با این گروه در تماس مستقیم است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. یک منبع یمنی گفت که انصارالله همچنین اعلام کرده که به کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های تجاری حمله نخواهد کرد به استثنای کشتی‌های متعلق به عربستان. 
به گفته این منابع رویترز، محمد عبدالسلام، مقام ارشد انصارالله مستقر در مسقط ریاست هیئت انصارالله را برعهده داشته است. وقتی از سخنگوی وزارت خارجه امریکا درباره دیدار با انصارالله در عمان سؤال شد از تأیید این دیدار خودداری کرد، اما گفت حفاظت از آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و جلوگیری از صدور تروریسم از خاورمیانه، از منافع اصلی امریکا محسوب می‌شود. 
این دیدار چند روز پس از آن انجام شد که انصارالله در جریان عملیاتی گسترده، بخش راهبردی از ساحل دریای سرخ از جمله بندر تاریخی المخا و جزیره پریم در تنگه باب‌المندب را به دست گرفت. 
به نظر می‌رسد مخالفت واشینگتن با درخواست ریاض برای مشارکت در حمله به مواضع انصارالله نیز بی‌ارتباط با توافقات انجام‌شده با صنعا نباشد، چرا که مقامات امریکایی به خوبی می‌دانند ورود مستقیم به درگیری با انصارالله در شرایط پرتنش کنونی منطقه می‌تواند تبعات سنگینی برای واشینگتن و متحدانش، به‌ویژه در دریای سرخ به همراه داشته باشد. از این منظر، نشستن مقامات امریکایی پای میز مذاکره با رهبران انصارالله نشان می‌دهد دولت ترامپ توان نظامی و قدرت اثرگذاری این جنبش را دست‌کم نمی‌گیرد و عملاً نقش آن را در شکل‌دهی به تحولات منطقه پذیرفته است. 
ترامپ سال گذشته نیز پس از ماه‌ها حمله هوایی به مواضع انصارالله در یمن در نهایت پرچم صلح را بالا برد و به آتش‌بس تن داد. از این‌رو، اکنون نیز نمی‌خواهد بار دیگر همان سناریوی تکراری و شکست‌خورده را بیازماید. واقعیت این است که تجربه بیش از یک دهه جنگ یمن نشان داده که عربستان نتوانسته به هدف خود برای شکست یمنی‌ها دست یابد و ادامه این مسیر به جای تغییر معادلات به سود ریاض، می‌تواند این کشور را بیش از پیش در باتلاق جنگ یمن گرفتار کند. 
بلومبرگ گزارش داد که برآورد‌های ارتش‌های اروپا نشان می‌دهد سعودی‌ها برای مقابله با پیشروی نیرو‌های مسلح یمن با مشکل رو‌به‌رو هستند و احتمالاً نمی‌توانند کنترل شهر المخا را پس بگیرند. بر اساس این گزارش، منابع آگاه تأکید کردند که عربستان تمایل ندارد به تنهایی در برابر یمن بایستد و می‌خواهد دیگر کشور‌ها را نیز وارد این جنگ کند. حتی اگر بن‌سلمان تصمیم بگیرد دامنه حملات علیه صنعا را گسترش دهد تضمین برای موفقیت ریاض وجود ندارد. 
انصارالله طی سال‌های گذشته چنان قدرت یافته است که از یک گروه مسلح با تسلیحات سبک به ارتش سازمان‌یافته و مجهز تبدیل شده و توانایی تولید پهپاد و موشک‌های بالستیک را به دست آورده است و لذا شکست دادن آن به سادگی ممکن نخواهد بود. 

 شکار اف - ۱۵ سعودی
نیرو‌های یمنی در ادامه دستاورد‌های میدانی خود در برابر عربستان و مزدورانش بامداد چهار‌شنبه نیز شاهکار جدیدی خلق کردند و توانستند یک فروند جنگنده
 اف-۱۵ سعودی را در آسمان یمن سرنگون کنند. 
یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دیروز اعلام کرد که این نیرو‌ها موفق شدند یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان سعودی را با شلیک موشک زمین به هوا ساخت داخل ساقط کنند. به گزارش المیادین، سریع افزود: این جنگنده سعودی در حال انجام مأموریت حمایت هوایی از مزدوران وابسته به عربستان بود. نیرو‌های یمنی دست به مقابله با یک اف-۱۵ دیگر و جنگنده تایفون عربستان در حریم هوایی مأرب زدند. 
سریع تصریح کرد: «آن‌ها به دنبال پیدا کردن لاشه جنگنده ساقط‌شده بودند که با واکنش نیرو‌های یمنی مجبور به عقب‌نشینی شدند. ما به حمایت از حریم هوایی یمن در برابر دشمن ادامه می‌دهیم. بیش از ۴۵۰ حمله هوایی با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون عربستان علیه تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضا صورت گرفته که چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.»
سرنگونی جنگنده عربستانی را می‌توان فراتر از یک حادثه نظامی و در چارچوب تغییر معادلات میدان نبرد در یمن بررسی کرد، چرا که انصارالله با چنین اقداماتی نشان می‌دهد برخورداری از برتری تکنولوژیک و هوایی، لزوماً به معنای در اختیار داشتن کنترل میدان جنگ نیست و در صورت تداوم درگیری‌ها، احتمال هدف قرار گرفتن دیگر پرنده‌های سعودی نیز وجود دارد. این تحول، در کنار شکست‌های زمینی نیرو‌های تحت حمایت ریاض در هفته‌های اخیر، حاکمان عربستان را با چالش جدی مواجه کرده است، تا جایی که ریاض برای تغییر این معادله به امریکا، انگلیس و حتی رژیم صهیونیستی متوسل شده تا آنها را در کنار خود وارد نبرد کند. با این حال، این کشور‌ها نیز با درک واقعیت‌های میدانی، تمایلی به ورود مستقیم به جنگی که هزینه‌های آن می‌تواند سنگین باشد، نشان نداده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انصارالله ، یمن ، باب المندب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

مظلوم‌تر از بهشتی‌

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

بن هول!

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

اختلال جدی در عملکرد کودک کلاس اولی می‌تواند نشانه اضطراب حاد باشد

آموزش تاب‌آوری به کلاس اولی‌ها مهم‌تر از درس و نمره است

از واقعیت جنگ تا روایت پیروزی 

اجازه بدهیم کلاس‌اولی‌ها اشتباه کنند

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

قرعه‌کشی جام ملت‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶؛ ایران حریفانش را شناخت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار