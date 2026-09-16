جوان آنلاین: این آمار در بیانیه‌ای مشترک از سوی باشگاه اسیران فلسطینی، مؤسسه غیردولتی «الضمیر» و هیات امور اسرا وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این بیانیه، شمار بازداشت‌شدگان اداری که بدون اتهام در بازداشت به سر می‌برند، به ۳۱۷۶ نفر رسیده است.

این نهاد‌ها همچنین اعلام کردند که ۱۳۹۳ نفر از اسیران، از سوی رژیم صهیونیستی تحت عنوان مبارزان غیرقانونی طبقه‌بندی شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این رقم شامل همه اسیران نوار غزه که در اردوگاه‌های وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند و در این گروه طبقه‌بندی شده‌اند، نمی‌شود.

این نهاد‌ها همچنین اشاره کردند که آمار اعلام‌شده، بازداشت‌شدگان عرب فلسطینی از لبنان و سوریه را نیز شامل می‌شود.

درباره کودکان نیز این نهاد‌ها اعلام کردند که بیش از ۳۵۰ کودک فلسطینی در زندان‌های مجدو و عوفر در بازداشت هستند.

در همین حال، برخی نهاد‌های حقوق بشری فلسطینی و صهیونیستی اعلام کرده‌اند که اسیران در زندان‌های رژیم صهیونیستی با شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی پزشکی مواجه هستند و این شرایط به شهادت ده‌ها نفر منجر شده است.