جوان آنلاین: «عبدالقادر حسین عمر» وزیر امور خارجه جیبوتی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: ما به ارائه تضمین‌های لازم برای استفاده آزاد و ایمن کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه باب المندب ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه اختلالی در باب المندب ثبت نشده و دریانوردی در این تنگه به صورت عادی در جریان است.

وزیر امور خارجه جیبوتی همچنین گفت: جیبوتی پذیرای ۲ هزار و ۵۱۲ پناهنده یمنی بوده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش این تعداد به ۱۰ هزار نفر یا بیشتر وجود دارد.

پیشتر وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای تأکید کرد که بر خلاف ادعای عربستان، دریانوردی در باب‌المندب امن است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

این بیانیه افزود: هیچ مشکلی در باب‌المندب وجود ندارد و دریانوردی در آن امن است و تلاش‌های رژیم سعودی برای گمراه کردن افکار عمومی جهان، بی‌اساس است.

نیرو‌های مسلح یمن در روز‌های اخیر در پاسخ به حملات هوایی و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور از سوی عربستان سعودی با انجام عملیات هایی، با عقب راندن ستیزه جویان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند که کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش می‌دهد.