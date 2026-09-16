روایت وال استریت ژورنال از حملات موشکی پیچیده ایران به اهداف آمریکایی

جوان آنلاین: مقامات آمریکایی و منطقهای مطلع اعلام کردند که توانایی ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و به چالش کشیدن پدافند هوایی این کشور توسعه یافته است.
به گزارش تسنیم، به گزارش وال استریت ژورنال، این مقامات اعلام کردند که نیروهای آمریکایی برای مقابله با یکی از حملات ایران که شامل ۲۰ موشک بالستیک بود، ۶۰ تا ۷۰ رهگیر پاتریوت شلیک کردند. ایران نیروهای آمریکایی را با کلاهکهایی هدف گرفت که هنگام نزدیک شدن به هدف به پرتابههای متعدد تقسیم میشوند.
وال استریت ژورنال افزود: در طول جنگ، حملات ایران بهطور فزاینده پیچیدهتر شده و ایران از انواع مختلف موشک، مسیرها، مانورها و کلاهکها برای غلبه بر پدافندهای آمریکا استفاده کرده است.
این رسانه آمریکایی مدعی شد که ایران توانسته موشکهایی را که در تأسیسات زیرزمینی بهواسطه حملات آمریکا در اوایل جنگ مدفون شده بودند، بیرون بکشد و اخیراً تولید موشکهای جدید با قطعات ذخیرهشده را از سر گرفته است.
وال استریت ژورنال با اشاره به تونایی بالای موشکی و پهپادی ایران نوشت: این حملات نشان میدهد ایران همچنان میتواند از توان موشکی خود برای اعمال فشار بر ارتش آمریکا و کشورهای متحدش در منطقه استفاده کند.