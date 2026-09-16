کد خبر: 1379829
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

توقف فعالیت ۷۰ درصد از ژنراتور‌های بیمارستان‌های غزه

3 وزارت بهداشت نوار غزه از توقف فعالیت ۷۰ درصد ژنراتور‌های بیمارستان‌های غزه در نتیجه تداوم محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی بر این منطقه خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطینی «سما»، وزارت بهداشت نوار غزه امروز اعلام کرد که ۷۰ درصد ژنراتور‌های بیمارستانی در نوار غزه در نتیجه کمبود سوخت، دیزل و قطعات یدکی ناشی از محاصره رژیم صهیونیستی، از کار افتاده‌اند.

به گزارش ایرنا، «زاهر الوحیدی» مدیر مرکز اطلاعات درمانی این وزارتخانه در سخنانی در بیمارستان الشفاء شهر غزه گفت: بحران سوخت باعث شده که بخش‌های حیاتی و مهم بیمارستان‌ها هر لحظه در معرض تعطیلی قرار بگیرد.

وی ادعا‌های رژیم صهیونیستی در خصوص تسهیل واردات کمک‌های پزشکی و امدادی لجستیک به نوار غزه را رد و تأکید کرد که این یک نمایش مضحک و تلاشی آشکار برای تطهیر نسل‌کُشی و سرپوش گذاشتن بر جنگ پاکسازی نژادی در نوار غزه است.

وی افزود: آنچه را که اسرائیل اجازه ورود به غزه می‌دهد پاسخگوی نیاز‌های عملیاتی مراکز درمانی نیست و نظام بهداشت و درمان نوار غزه در معرض فاجعه انسانی قرار دارد.

الوحیدی همچنین به کمبود بی‌سابقه دارو، تجهیزات پزشکی و خرابی دستگاه‌های تشخیصی و تعطیلی گذرگاه‌ها به روی بیماران و مجروحانی که در لیست انتظار قرار دارند، اشاره کرد.

وی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی، شورای امنیت، سازمان بهداشت جهانی و دفتر هماهنی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) برای وارد کردن کمک‌ها و تجهیزات پزشکی به نوار غزه شد.

در همین ارتباط رسانه‌های فلسطینی امروز گزارش دادند که ریزش یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه در نوار غزه که پیش از این در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، موجب شهادت ۱۱ فلسطینی و مفقود شدن ده‌ها نفر دیگر شد.

محمود بصل، سخنگوی دفاع شهری غزه در این باره گفت که تیم‌های امداد و نجات تا این لحظه توانستند پیکر ۱۱ شهید را از زیر آوار در منطقه الصناعه در شهر غزه در بیاورند و ده‌ها نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

برچسب ها: وزارت بهداشت غزه ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
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