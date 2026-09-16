جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت اسرائیل در حال حاضر «بزرگترین تهدید» برای ثبات سوریه به شمار میرود، زیرا به گفته او، اسرائیل کشورهای همسایه قدرتمند و باثبات را تهدیدی برای خود میداند.
فیدان در گفتوگو با خبرنگاران در جریان سفرش به دمشق و پس از دیدار با جولانی گفت: تهدیدی که در حال حاضر بیشترین ظرفیت را برای بیثبات کردن سوریه دارد، اسرائیل است.
او افزود مسائل دیگر مربوط به سوریه طی دو سال گذشته در مسیر مثبتی حرکت کردهاند، اما اسرائیل علاقهای ندارد کشورهای همسایهاش قدرتمند و باثبات باشند و چنین وضعیتی را تهدیدی علیه خود تلقی میکند.
فیدان گفت: به دلیل تعریفی که اسرائیل از این تهدید دارد، علیه این کشورها اقدامات بیثباتکننده انجام میدهد.
خبرگزاری «ینیشفق» گزارش داده است که دیدار وزیر خارجه ترکیه با جولانی حدود دو ساعت به طول انجامیده است.