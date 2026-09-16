لاوروف: آماده مذاکرات دوجانبه با اوکراین هستیم

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه عصر چهارشنبه طی سخنرانی در جشنواره بینالمللی جوانان عنوان کرد: درگیری در اوکراین نتیجه مستقیم سیاستهای توسعهطلبانه غرب است و حلوفصل آن مستلزم انجام وظایفی است که در آغاز عملیات نظامی ویژه تعیین شده و با هدف از بین بردن ریشههای بحران انجام میشود.
طبق گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: دستیابی به اهداف عملیات نظامی ویژه، وضعیت را در سراسر اوراسیا بهبود میبخشد و به ایجاد نظم جهانی مبتنی بر توازن منافع بدون هیچ ادعای هژمونی یا تسلط کمک خواهد کرد. همچنین، از بین بردن ریشههای بحران و حفاظت از حقوق مردم روسیه، از جمله زبان مادری و مذهب ارتدکس آنها، اهداف کاملا واضح و قابل فهم عملیات نظامی ویژه هستند.
لاوروف درباره مذاکره با اوکراین جهت حلوفصل این جنگ خاطرنشان کرد: روسیه هرگز از مذاکره در مورد اوکراین امتناع نکرده و آماده است تا آنها را در قالبهای دو جانبه و سهجانبه انجام دهد. روسیه منتظر پیشنهادهایی برای مذاکره در مورد اوکراین است؛ البته هر چیزی که برای طرفین مذاکره قابل قبول باشد، امکانپذیر است.
او با تاکید بر اینکه روسیه قصد حمله به کشورهای غربی را ندارد، گفت: با این حال اگر اروپا که مرتبا از آماده شدن برای جنگ علیه روسیه صحبت میکند، به آن حمله کند، جنگی کاملا متفاوت و بسیار کوتاه خواهد بود. روسیه امیدوار است که این هشدار در پایتختهای اروپایی و در ساختارهایی که اکنون سعی در نمایندگی از یک اروپای متحد دارند، شنیده شده باشد.
وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود: استقرار نیروهای نظامی توسط کشورهای غربی در خاک اوکراین به معنای اعلام جنگ مستقیم علیه روسیه است. این سیاستی که غرب به ویژه اروپا که میخواهد رژیم آشکارا نازی و روسهراس را حفظ کند، علنا در حال بحث در مورد برنامههایی برای استقرار نوعی نیرو در قلمرو تحت کنترل ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین است.