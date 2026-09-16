جوان آنلاین: چندین مقام نیروی دریایی آمریکا به روزنامه ژاپنی نیکی آسیا گفتند: نیروی دریایی ایالات متحده در حال بررسی خرید کشتیهای جنگی ساختهشده در کشورهای متحد مانند ژاپن و کره جنوبی است.
یک مقام نیروی دریایی آمریکا گفت: ما بهطور فعال در حال توسعه گزینههایی برای تحقق هدف دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای تحویل سریعتر کشتیها و در عین حال تضمین سرمایهگذاری بلندمدت، انتقال فناوری و گسترش نیروی کار در کارخانههای کشتیسازی ایالات متحده هستیم.
یکی دیگر از مقامات نیروی دریایی این کشور اذعان کرد: ارتش فاقد تعداد کافی کشتی بوده و آمادگی خود را برای خرید کشتی از ژاپن ابراز کرده است.
وی افزود: ما احتمالا چند ناوچه ژاپنی بخریم. آنها عالی هستند.
در ماه اوت، کاخ سفید یادداشتی در مورد بازسازی پایگاه صنعتی نیروی دریایی و کشتیسازی ایالات متحده منتشر کرد که در آن تصریح شده بود شرکتهای خارجی که در ایالات متحده کارخانههای کشتیسازی جدید میسازند یا کارخانههای کشتیسازی موجود در ایالات متحده را خریداری میکنند، میتوانند دو کشتی اول را در کشورهای خود برای تحویل به ایالات متحده بسازند.
نیکی آسیا نوشت: دولت ترامپ از احیای صنعت کشتیسازی ایالات متحده حمایت کرده است. پیشنهاد بودجه مالی ۲۰۲۷ آن، ۶۶ میلیارد دلار برای برنامههای کشتیسازی نیروی دریایی اختصاص داده است که هدف آن تولید مجموع ۳۴ کشتی جنگی و کشتیهای پشتیبانی است. تا زمانی که ظرفیت کشتیسازی داخلی بهبود یابد، واشنگتن در حال بررسی خریدهای خارجی است.
این روزنامه ژاپنی افزود: این فوریت تا حدودی به دلیل تقویت نظامی چین است. به گفته وزارت دفاع ژاپن، ارتش چین بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۶ تقریبا ناوشکنها و ناوچههای مدرن خود را هفت برابر کرده است. قابلیتهای این کشور به سرعت در حال نزدیک شدن به ایالات متحده است. بنابراین، ایالات متحده از نظر ظرفیت کشتیسازی بسیار عقبتر از چین است. پس از پایان جنگ سرد، صنعت کشتیسازی داخلی آمریکا رو به زوال رفت و در سالهای اخیر سالانه تنها تعداد انگشتشماری کشتی تجاری تولید کرده است.
نیکی آسیا در پایان افزود: در همین حال، چین بخش کشتیسازی خود را گسترش داده و اکنون بزرگترین سهم بازار جهان را در اختیار دارد. در نتیجه، ایالات متحده بهطور فزایندهای به کره جنوبی و ژاپن، دومین و سومین کشورهای بزرگ کشتیسازی جهان، برای کمک به تامین نیازهای ساخت ساز دریایی خود چشم دوخته است.