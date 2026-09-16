حماس: اسرائیل مسئول شهادت ابوسنینه و جان هزاران اسیر است

حماس شهادت معتز ابوسنینه، اسیر فلسطینی را پس از یک سال بازداشت اداری محکوم و صهیونیست‌ها را مسئول دانست.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، شهادت «معتز الاطرش ابوسنینه»، اسیر فلسطینی اهل شهر الخلیل را تسلیت گفت. این اسیر پس از تحمل یک سال بازداشت اداری در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

به گزارش تسنیم، حماس این حادثه را جنایتی جدید توصیف کرد که به پرونده سیاه جنایات رژیم اشغالگر علیه اسرای فلسطینی افزوده می‌شود. در این بیانیه تأکید شده که اسیران فلسطینی با بدترین اشکال شکنجه، آزار، محرومیت، بی‌توجهی پزشکی و قتل عمد روبه‌رو هستند.

این جنبش، رژیم اشغالگر را مسئول کامل شهادت ابوسنینه و همچنین مسئول جان و سرنوشت هزاران اسیر پشت میله‌های زندان دانست. حماس افزود که این اسرا در معرض جنایات سازمان‌یافته‌ای قرار دارند که اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی در شرایط دشوار و با سیاست‌های سرکوبگرانه اعمال می‌کند و زندگی و امنیت آنان را به خطر انداخته است.

حماس ضمن تجدید پیمان وفاداری با اسرای فلسطینی، بر ادامه تلاش و مبارزه خود برای آزادی و کرامت آنان تأکید کرد. این جنبش خاطرنشان کرد که وضعیت اسرا نیازمند حرکتی گسترده در سطح ملی، رسمی و مردمی برای حمایت و پشتیبانی از آنان است.

در پایان بیانیه، حماس خواستار تشدید فعالیت‌های مردمی، رسانه‌ای و حقوقی در مجامع و کشور‌های مختلف برای افشای جنایات رژیم صهیونیستی علیه اسرا و فشار برای توقف آن شد.

این جنبش همچنین از مردم فلسطین خواست در حمایت از اسرا و خانواده‌هایشان در برابر سیاست‌هایی که زندگی، اراده و کرامت آنان را هدف گرفته است، در کنار آنان بایستند.