افزایش شمار قربانیان ریزش معدن طلا در سودان به ۸۲ نفر

جوان آنلاین: به نقل از الحدث، منابع خبری از جان باختن شمار زیادی بر اثر ریزش معدن طلا در کشور آفریقایی سودان خبر دادند.

به گزارش مهر، منابع خبری اعلام کردند که شمار قربانیان ریزش معدن طلا در سودان به ۸۲ نفر افزایش پیدا کرده است.

پیش از این شبکه پزشکان سودان اعلام کرد: ریزش معدن طلا در ایالت کردفان غربی ۶۷ کشته برجای گذاشته است و جست‌و‌جو برای یافتن بازماندگان ادامه دارد.

دو تن از بازماندگان به خبرگزاری فرانسه گفتند که تونل‌های معدن از دیروز سه‌شنبه شروع به ریزش کرد و تا صبح امروز تیم‌های امداد ده‌ها جسد را بیرون کشیده‌اند.

یکی از معدن‌کاران نجات‌یافته به نام «خیر السید جباره» که در عملیات امداد شبانه شرکت داشت، گفت: نمی‌دانیم هنوز چند نفر داخل مانده‌اند.