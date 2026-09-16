تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ شماری شهید و زخمی شدند

منابع فلسطینی از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که در پی حملات ارتش رژیم صهیونیستی، به اردوگاه‌های النصیرات و البریج در مرکز نوار غزه، دو فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

به گزارش مهر، یک منبع پزشکی فلسطینی اعلام کرد که در بمباران محله التفاح در شمال شرقی شهر غزه توسط رژیم صهیونیستی، یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شمال شرق بندر القراره در شمال شهر خان یونس در جنوب غزه نیز شماری زخمی شدند.

منابع بیمارستان‌ی در غزه اعلام کردند که از بامداد امروز، در پی تیراندازی نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به مناطق مختلف نوار غزه ۵ نفر شهید و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین نزدیکی برج الرائد در خیابان صلاح‌الدین در اردوگاه النصیرات را هدف قرار دادند که در پی این حمله شماری از فلسطینی‌ها زخمی شدند. مجروحان این حمله برای درمان به بیمارستان شهدای الاقصی منتقل شدند.

همزمان، یک منبع در بخش امداد و اورژانس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی گروهی از فلسطینی‌ها را در اردوگاه البریج هدف قرار داد. در این حمله دو فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.