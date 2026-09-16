جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، اتحادیههای کارگری انگلیس در نشست سالانه خود بر لزوم همبستگی با جنبش «تحریم، عدم سرمایهگذاری و مجازات» (BDS) تأکید کردند و از دولت این کشور خواستند برای پایان دادن به جنگ غزه و دستیابی به راهکار دو دولتی، از نفوذ بینالمللی خود استفاده کند.
به گزارش مهر، رهبران اتحادیهها اظهار داشتند که اگرچه دولت انگلیس اقداماتی «مؤثر» در خصوص شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل انجام داده است، اما همچنان مسئولیت پاسخگویی به مطالبات مردم فلسطین را بر عهده دارد.
رهبران چندین اتحادیه از دولت انگلیس خواستند از جایگاه بینالمللی خود برای پایان دادن به نسلکشی اسرائیل در غزه و دستیابی به راهکار دو دولتی استفاده کند.
آنها همچنین خواستار اعمال فوری و موثر تحریمهای اقتصادی علیه اسرائیل از جمله مصادره تمامی داراییهای اسرائیل در انگلیس و توقف کامل تجارت تسلیحاتی با این رژیم و توافق تجاری انگلیس و اسرائیل شدند.
این اتحادیهها بر ضرورت منزوی کردن اسرائیل تأکید کردند و از آن با عنوان «رژیم نسلکش» یاد کردند.