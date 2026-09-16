یمن حملات به آرامکو و پایگاه خمیس مشیط عربستان را تایید کرد

جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: دشمن جنایتکار سعودی به تجاوز ظالمانه و محاصره کشور و ملت ما از ۱۲ سال پیش ادامه میدهد و طی این هفته با بیش از ۴۵۰ حمله هوایی بیشتر استانهای یمن را هدف قرار داد. ما در پاسخ به تجاوزات عربستان، طی دو عملیات نظامی، شرکت آرامکو در ینبع را با دهها موشک بالستیک و پهپاد و پایگاه هوایی خمیس مشیط را با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار دادیم.
طبق گزارش المسیره، وی گفت: نیروهای مسلح ما به دفاع از کشور و ملت خود ادامه میدهند و به دشمن جنایتکار سعودی درسهایی فراموش نشدنی خواهند داد. ما به عملیات نظامی خود در عمق عربستان و هدف قرار دادن مزدوران عربستانی و تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره ادامه میدهیم.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر نیز گفت: ما توانستیم جنگنده اف۱۵ عربستان را در استان مأرب با موشک زمین به هوا ساخت داخل سرنگون کنیم. ما دو آرایش نظامی سعودی متشکل از جنگندههای اف۱۵ و تایفون را بر فراز مأرب با استفاده از موشکهای ساخت داخل هدف قرار دادیم. این دو آرایش نظامی سعودی در حالی که مشغول جستوجو برای یافتن لاشه هواپیمای سرنگون شده بودند، مجبور به عقبنشینی شدند.
طبق گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: ما به حفاظت از حریم هوایی و حاکمیت کشور خود در برابر هرگونه تجاوز یا نقض ادامه میدهیم و آسمان یمن در معرض تجاوز و نقض قرار نخواهد گرفت. افتراها و اکاذیب نظام آل سعود درباره مکه مکرمه نمیتواند کسی را فریب دهد.