زلنسکی: روسیه برای پایان جنگ باید به دیپلماسی روی آورد!

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که در حمله پهپادی ارتش روسیه به مینی بوس حامل مسافر در منطقه دنیپروپتروفسک، دستکم ۵ نفر جان باختند و ۷ تن زخمی شدند.
به گزارش مهر، زلنسکی مدعی شد: روسیه در نزدیکی شهر نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک، یک مینیبوس حامل مسافران بینشهری را با پهپاد FPV هدف قرار داد. این به دور از هرگونه منطق نظامی است.
وی همچنین ادعا کرد که ارتش روسیه در منطقه میکولائیف (نیکولایف) یک قطار مسافربری را هدف قرار داده و حدود ۱۷۰ مسافر از این قطار تخلیه شدهاند.
زلنسکی با اشاره به اینکه حملاتی به کییف، پایتخت و مناطق خرسون، دونتسک و پولتاوا نیز انجام شده است، گفت: روسیه برای پایان دادن به جنگ باید به دیپلماسی روی آورد.
این در حالیست که پیشتر در بیانیه فرماندهی نیروی هوایی ارتش اوکراین نیز ادعا شده بود که ارتش روسیه شب گذشته ۸۰ فروند پهپاد مسلح از مدلهای مختلف به سمت اوکراین پرتاب کرده است.