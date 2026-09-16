الشباب به عنوان گروهی شبه نظامی وابسته به القاعده در قاره آفریقا با وجود نیرو‌های حافظ صلح همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: اقدامات شبه نظامیان الشباب باعث شده تا هیات آمریکایی برای اتحادیه آفریقا در ژوئیه اعلام کند که حمایتش از دفتر پشتیبانی سازمان ملل در سومالی را ۳۱ دسامبر متوقف می‌کند. این واحد تامین‌کننده حمایت‌های لجستیکی، غذا، سوخت و دارو برای هیات صلح بان اتحادیه آفریقا در سومالی است.

به گزارش ایسنا، به نوشته مجله فارن پالیسی، «ابوبکر آرمان» تحلیلگر و دیپلمات سابق سومالی در آمریکا گفت: «با وجود لفاظی‌های دو دهه گذشته جامعه بین الملل نتوانسته استراتژی خوبی در مقابله با الشباب داشته باشد یا کاری اجرایی برای روشی هماهنگ در این باره انجام دهد.»

طی سال‌ها این گروه شبه نظامی همچنان بر بسیاری از مناطق روستایی جنوب و مرکزی این کشور آفریقایی تسلط یافت و از یک جنبش چریکی به یک دولت سایه بدل شده است. از ۲۰۰۷، آمریکا ۳.۶ میلیارد دلار برای اقدامات با ثبات‌سازی هیات‌های صلح بان اتحادیه آفریقا در سومالی هزینه کرده که دو میلیارد آن از طریق دفاتر پشتیبان سازمان ملل و نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار آن از طریق کمک‌های دو جانبه کشور‌های آفریقایی تامین شده است.

به گفته محقق ارشد در موسسه مطالعات بین الملل دانمارک، جامعه بین الملل فقط بر روی سر پا نگهداشتن و حفظ موقعیت متمرکز بوده درحالیکه الشباب بر تشکیل یک دولت. این گروه در مناطق تحت کنترل خود دولتی موازی با دستگاه قضایی و نظام مالیاتی اختصاصی تشکیل داده است. این گروه در چارچوب چنین نظامی، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار از محل اخذ مالیات درآمد کسب می‌کند؛ این در حالیست که مجموع درآمد مالیاتی دولت سومالی اندکی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن از محل عوارض گمرکی بندر موگادیشو و کمک‌های مالی اهداکنندگان تامین می‌گردد. یعنی شما گروهی شورشی دارید که خودش را تامین مالی می‌کند و دولتی که چنین تامین مالی ندارد.