رئیس جمهور سابق کوزوو به ۲۵ سال حبس محکوم شد

جوان آنلاین: هاشم تاچی ۵۸ ساله به دلیل ارتکاب جرایم مذکور در زمانیکه رئیس فرماندهی ارتش آزادی بخش کوزوو بود، محکوم شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دادگاه مستقر در لاهه همچنین اعلام کرد هاشم تاچی در ماجرای کشتار ۹۶ تن از مخالفان سیاسی و افرادی که همدست نیروهای امنیتی صربستان تلقی میشدند که توسط نیروهای «ارتش آزادیبخش کوزوو» در جریان درگیریها انجام شده بود، مجرم شناخته شده است.
وی همچنین بابت بازداشت غیرقانونی ۳۸۵ نفر، شکنجه ۳۰۳ نفر و رفتار بیرحمانه با ۴۹ نفر گناهکار شناخته شد. این دادگاه همچنین اعلام کرد هیچکدام از قربانیان در زمانی که هدف اقدامات بیرحمانه قرار گرفتند، مرتکب اعمال خصمانه نشده بودند.
این دادگاه مستقر در لاهه همچنین اعلام کرد که رئیس جمهور سابق کوزوو به صورت فعالانه در ارتکاب جرایم نقش داشته که شامل ایجاد تاسیسات بازداشت در سراسر مناطق تحت کنترل ارتش آزادی بخش کوزوو، شناسایی مخالفان با این ارتش، دستگیری، بازداشت و در صورت لزوم کشتن این افراد میشود.
به گفته یکی از قضات این دادگاه، قربانیان در شرایط غیرانسانی بازداشت بودند، مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند، در سلولهای تنگ زندانی میشدند و به آنها غذای کافی داده نمیشد و از مراقبتهای درمانی هم بیبهره میماندند.
البته این حکم قابلیت اعتراض دارد و هاشم تاچی شاید درخواست تجدیدنظر ارائه دهد.
این حکم علیه رئیس جمهور سابق کوزوو در حالی از نزدیک در داخل کوزوو و همچنین صربستان پیگیری میشود که همچنان محلی از تنشها بین آلبانیاییها و صربهای کوزوو است.
تاچی همچنان چهره مورد احترام برای بسیاری از آلبانیاییهای کوزوو است.
همچنین در زمان اعلام حکم، یکسری درگیری در لاهه بین صدها حامی تاچی و پلیس هلند رخ داد و معترضان به سمت دادگاه رفتند تا با گوشهای خود حکم را بشنوند.
در پریشتینا، پایتخت کوزوو، صدها نفر از حامیان تاچی در شهر و پس از اعلام حکم حضور یافتند و دهها افسر پلیس نیز از واحد ضد شورش در سراسر شهر مستقر بودند.
یکی از نیروهای سابق ارتش آزادی بخش کوزوو درباره حکم تاچی گفت: «این حکم شرمآور است. از امروز هیچ صلحی در کوزوو وجود نخواهد داشت.»
در این میان، ادی راما نخست وزیر آلبانی نیز به انتقاد از این حکم پرداخت و با انتشار تصویری از نقشه اروپا که داخل سیم خاردار پیچیده شده و رویش عبارت «غیرقابل قبول» نوشته شده بود، انزجار خود را از این حکم اعلام کرد.
این حکم در حالی صادر شده که دادستانهای این دادگاه در ابتدا به دنبال حبس ۴۵ سال برای تاچی و سه نفر دیگر از فرماندهان ارشد ارتش آزادی بخش کوزوو بودند.
جنگ کوزوو درگیری مسلحانهای در منطقهای با همین نام بود که از ۲۸ فوریه ۱۹۹۸ تا ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹ جریان داشت. در این جنگ، ارتش جمهوری فدرال یوگسلاوی که در آن هنگام شامل صربستان و مونتهنگرو میشد و پیش از جنگ، کنترل منطقه کوزوو را در اختیار داشت در یکسو و گروههای شورشی آلبانیاییتبار کوزوو با نام ارتش آزادیبخش کوزوو در سوی دیگر قرار داشتند.