السیسی در دیدار با محمود عباس بر مرکزیت مسأله فلسطین تأکید کرد

رئیس‌جمهور مصر در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در قاهره، تصریح کرد که مسئله فلسطین تا دستیابی به راهکاری عادلانه و فراگیر، همچنان مسئله اصلی منطقه باقی خواهد ماند.

جوان آنلاین: عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در این دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن تقبیح تمامی اشکال تجاوزات و اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، تأکید کرد که تنها راه دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه، اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و تشکیل دولت مستقل فلسطین است.

به گزارش ایسنا، وی همچنین بر تداوم تلاش‌های قاهره برای اجرای توافق آتش‌بس غزه که در اکتبر ۲۰۲۵ در شرم‌الشیخ حاصل شد، تأکید کرد و از تمامی طرف‌ها خواست به تعهدات خود مبنی بر توقف حملات، تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه و بسترسازی برای بازسازی نوار غزه پایبند باشند.

محمود عباس نیز ضمن قدردانی از نقش تاریخی و محوری مصر در حمایت از حقوق ملت فلسطین، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌های نزدیک میان قاهره و رام‌الله برای مواجهه با تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد.

دو طرف توافق کردند که در مرحله آینده، سازوکار‌های مشورتی خود را برای پیگیری پرونده‌های منطقه‌ای افزایش دهند.

این رایزنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بن‌بست در مذاکرات آتش‌بس همچنان ادامه دارد. جنبش حماس موافقت خود را با طرح پیشنهادی برای آتش‌بس ۶۰ روزه و تبادل مرحله‌ای اسرا اعلام کرده است، اما رژیم صهیونیستی تاکنون از ارائه پاسخ رسمی به این طرح سر باز زده و از ۱۸ مارس گذشته، پس از توقفی دو ماهه، حملات و بمباران‌های خود علیه نوار غزه را از سر گرفته است. اختلافات میان این رژیم و حماس بر سر جزئیات اجرایی مراحل بعدیِ توافق، مانع از تمدید آتش‌بس و برقراری آرامش پایدار شده است.