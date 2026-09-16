کد خبر: 1379802
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

برخورد شناور‌های دریایی هند و پاکستان در دریای عرب؛ دهلی نو کاردار اسلام‌آباد را احضار کرد

3 یک شناور نیروی دریایی پاکستان و یک شناور نیروی دریایی هند شامگاه سه‌شنبه در آب‌های بین‌المللی دریای عرب با یکدیگر برخورد کردند؛ حادثه‌ای که به گفته وزارت امور خارجه هند خسارت عمده‌ای به همراه نداشته، اما دهلی نو در پی آن کاردار پاکستان را احضار و اعتراض خود را نسبت به نحوه وقوع این حادثه اعلام کرد.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش رسانه‌های هندی و بیانیه وزارت امور خارجه این کشور، این حادثه شامگاه ۱۵ سپتامبر در بخش شمالی دریای عرب و در جریان مأموریت نظارتی یک شناور نیروی دریایی هند رخ داده است.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که کاردار پاکستان در دهلی نو احضار و اعتراض رسمی این کشور درباره آنچه «رفتار غیرقابل قبول و غیرحرفه‌ای» واحد‌های دریایی پاکستان خوانده شد، به وی ابلاغ شده است.

در بیانیه هند همچنین آمده است که این حادثه در آب‌های بین‌المللی روی داده و خسارت عمده‌ای به شناور هندی وارد نشده است. بر اساس این گزارش، شناور نیروی دریایی هند پس از حادثه به مأموریت خود ادامه داده است.
تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری درباره ابعاد حادثه و ارزیابی طرف پاکستانی از چگونگی وقوع آن منتشر نشده است.

روایت هند از چگونگی وقوع حادثه

رسانه‌های هندی به نقل از منابع این کشور گزارش داده‌اند که شناور پاکستانی در جریان این حادثه با سرعت بالا به شناور هندی نزدیک شده و پس از انجام یک مانور، با آن برخورد کرده است.

این منابع همچنین مدعی شده‌اند که پیش از برخورد، هشدار‌هایی از طریق کانال ارتباطی دریایی ارسال شده بود.

با این حال، جزئیات مربوط به نحوه وقوع حادثه و مسئولیت آن، در گزارش‌های منتشرشده عمدتاً بر اساس روایت منابع هندی مطرح شده است و برای ارائه تصویری کامل‌تر، اظهارات رسمی طرف پاکستانی درباره جزئیات حادثه نیز اهمیت دارد.

استناد هند به توافق سال ۱۹۹۱

وزارت امور خارجه هند اعلام کرده است که نحوه رفتار شناور پاکستانی را مغایر با ماده ۱۰ توافق آوریل ۱۹۹۱ میان هند و پاکستان درباره اطلاع‌رسانی قبلی در خصوص رزمایش‌ها، مانور‌ها و جابه‌جایی نیرو‌های نظامی می‌داند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هند در اعتراض خود بر ضرورت رعایت مفاد توافق‌های دوجانبه و اتخاذ تدابیر احتیاطی از سوی واحد‌های نظامی دو کشور برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی تأکید کرده است.

همچنین وزارت امور خارجه هند اعلام کرده است که کاردار این کشور در اسلام‌آباد مأمور شده موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پاکستان پیگیری و اعتراض مشابهی را به طرف پاکستانی منتقل کند.

حادثه در شرایط حساس روابط دو کشور

این حادثه دریایی در شرایطی رخ داده است که روابط هند و پاکستان همچنان تحت تأثیر تنش‌های سال‌های اخیر قرار دارد.

در عین حال، حادثه اخیر در آب‌های بین‌المللی و در حوزه فعالیت شناور‌های نظامی دو کشور رخ داده و تاکنون گزارشی از تلفات انسانی یا خسارت عمده منتشر نشده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که هند پس از این حادثه، بر ضرورت رعایت احتیاط و توافق‌های دوجانبه از سوی واحد‌های نظامی تأکید کرده است.

سابقه حوادث دریایی

رسانه‌های هندی این حادثه را در کنار موارد مشابه گذشته مورد توجه قرار داده‌اند. از جمله، به حادثه‌ای در سال ۲۰۱۱ اشاره شده است که در جریان آن، هند نسبت به نزدیک‌شدن یک شناور پاکستانی به یک شناور نیروی دریایی این کشور اعتراض کرده بود.

با توجه به اهمیت مسیر‌های دریایی دریای عرب برای تجارت منطقه‌ای و فعالیت‌های دریایی دو کشور، رعایت مقررات ایمنی و سازوکار‌های ارتباطی میان واحد‌های نظامی می‌تواند در جلوگیری از تکرار چنین حوادثی نقش داشته باشد.

برچسب ها: هند ، پاکستان ، دریای عرب
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