لاوروف: اگر اروپا به روسیه حمله کند، جنگ متفاوت و کوتاه خواهد بود

وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو قصد حمله به کشورهای غربی را ندارد، هشدار داد در صورت حمله اروپا به روسیه، جنگی «کاملاً متفاوت» و «بسیار کوتاه» رخ خواهد داد.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در جشنواره جهانی جوانان در شهر یکاترینبورگ گفت روسیه بارها اعلام کرده است که قصد حمله به کشورهای غربی را ندارد و چنین اقدامی هیچ منفعتی برای مسکو ندارد.

به گزارش مهر، لاوروف گفت: اما اگر اروپا که مرتب درباره آمادگی برای جنگ با روسیه صحبت می‌کند، به فدراسیون روسیه حمله کند، این جنگی کاملاً متفاوت خواهد بود و بسیار کوتاه خواهد بود.

او افزود رویارویی روش روسیه نیست و این موضع بارها از سوی مقام‌های روس از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور اعلام شده است.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت غرب مدت‌هاست مسیر مهار روسیه را انتخاب کرده و گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه را نمونه‌ای از این رویکرد دانست.

لاوروف همچنین از اظهارات سران اروپایی درباره ضرورت آمادگی برای جنگ با روسیه انتقاد کرد و گفت این موضوع به یکی از محورهای اصلی اظهارات برخی سران سیاسی اروپا در بروکسل تبدیل شده است.