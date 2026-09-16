جوان آنلاین: «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه «نیویورک پست» با اشاره به نارضایتیهایی که در داخل آمریکا از طولانی شدن جنگ وجود دارد، گفت: «قطعا درک میکنم که در میان مردم آمریکا نوعی بیصبری وجود دارد، اما اساسا آنچه اکنون در حال وقوع است این است که ایالات متحده درگیر عملیات تهاجمی نیست.»
به گزارش ایسنا، معاون ترامپ همچنین در گفتوگو با پادکست «All-In» بدون اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت: به هر کسی که در حال حاضر احساس ناامیدی یا نارضایتی میکند، میگویم گزینه جایگزین این است که آمریکا عملاً به خاورمیانه بگوید: «خودتان از پس کارتان بربیایید.» چنین رویکردی، ناگزیر به یک بحران جهانی انرژی منجر خواهد شد.
با وجود ادعای دولت آمریکا درباره بهبود وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز، میزان عبور و مرور همچنان بهشدت کمتر از دوران پیش از جنگ است. طبق دادههای ردیابی کشتیها، طی ۲۴ ساعت مورد اشاره در این گزارش تنها ۱۱ کشتی تجاری از تنگه عبور کردهاند؛ در حالی که پیش از جنگ بهطور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این آبراه میان ایران و عمان میگذشتند.
حدود ۲۰ درصد از نفتی که در جهان از طریق دریا جابهجا میشود، از تنگه هرمز عبور میکند.
ونس در گفتگو با نیویورک پست جنگ با ایران را دارای دو مرحله توصیف کرد و مدعی شد: «دو مرحله در این ماجرا وجود دارد و مرحله نخست تمام شده است.»
او درباره اهداف مورد ادعای واشنگتن در مرحله نخست گفت: «مرحله نخست، نابود کردن برنامه هستهای آنها، نابود کردن ارتش متعارف آنها و از بین بردن تواناییشان برای اعمال قدرت به شکلی بود که حتی چند سال پیش قادر به انجام آن بودند.»
ونس این ادعاها را در حالی مطرح کرد که تمامی کارشناسان و تحلیلگران اذعان دارند که آمریکا چهار هدف اصلی در جنگ علیه ایران داشت و در هر چهار مورد نیز شکست خورد، یعنی نابودی توان هستهای، نابودی توان موشکی، تغییر حکومت و قطع حمایت ایران از جنبشهای مقاومت منطقه.
معاون رئیسجمهور آمریکا سپس هدف مرحله دوم را چنین توصیف کرد: «مرحله دوم این است که اطمینان حاصل کنیم آنها قادر به بازسازی نیستند و در پی آن تلاش کنیم تا حد امکان ثبات جهانی را حفظ کنیم.»
ونس مدعی نابودی توان نظامی ایران شد، اما نیویورک پست نیز اذعان کرد که ایران همچنان بهطور متناوب کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار میدهد.
ونس در گفتوگو با پادکست «All-In» در توجیهی مضحک و با بهانه همیشگی و تکراری متوقف کردن برنامه هستهای ایران گفت: رئیسجمهور ترامپ میخواست آمریکا را از درگیریها و مناقشات خارجی دور نگه دارد و به نظر من، اینکه بخواهیم آمریکا را از درگیریهای خارجی دور نگه داریم، به این معنا نیست که هرگز نمیتوان از نیروی نظامی برای تحقق اهداف مردم آمریکا استفاده کرد!
ونس درحالی از خواسته مردم آمریکا صحبت کرد که افزایش قیمت سوخت و فشار اقتصادی ناشی از آن باعث شده تا ۷۰درصد مردم آمریکا مخالفت آشکار خود با جنگ علیه ایران را اعلام کنند.
او همچنین درباره روابط با رژیم صهیونیستی نیز گفت که روابط واشنگتن و اسرائیل باید بر اساس منافع آمریکا تعریف شود. او در عین حال نتانیاهو را «شریک مهم » خواند و گفت همکاری دو طرف در حوزههایی مانند فناوری نظامی و تبادل اطلاعات ادامه دارد، اما این به معنای همسویی کامل در همه موضوعات نیست.
او گفت: در مواردی که دیدگاه یا منافع دو طرف متفاوت باشد، دولت آمریکا باید مسیر منطبق با منافع مردم کشور را دنبال کند. آنچه رئیسجمهور گفته این است که اسرائیل، بدون تردید، در زمینه فناوری نظامی و همچنین تبادل اطلاعات، شریک مهمی برای ما بوده است؛ اما در عین حال، ایالات متحده همیشه با اسرائیل همنظر نیست.
ونس با گفتن اینکه به نظرم کمی عجیب است که دموکراتها دونالد ترامپ را به دلیل رابطهاش با نتانیاهو مورد انتقاد قرار میدهند ادعا کرد که ترامپ بیش از هر رئیسجمهور دیگری در ۴۰ سال گذشته نشان داده که حاضر است وقتی احساس میکند منافع مردم آمریکا با منافع دولت اسرائیل متفاوت است، در برخی مسائل از بنیامین نتانیاهو فاصله بگیرد! ترامپ تنها رئیسجمهور ۴۰ سال گذشته است که حاضر بوده بگوید: «بله، نتانیاهو شریک خوبی است، اما من و نتانیاهو در این موضوع نظر متفاوتی داریم» یا «نتانیاهو در این مورد اشتباه میکند» یا حتی«از دیدگاه اسرائیل، نتانیاهو در این مورد حق داشته ، اما مردم آمریکا چیز دیگری میخواهند.»
معاون ترامپ افزود: واشنگتن نباید اجازه دهد سیاست خارجیاش در خاورمیانه «تابع دولت اسرائیل» باشد.