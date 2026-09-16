کد خبر: 1379783
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
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ایتالیا و اسپانیا کنترل‌های مرزی را تمدید کردند

اسپانیا ایتالیا و اسپانیا کنترل‌های مرزی مشترک خود برای مهار پناهجویان را تا آغاز ماه اکتبر تمدید کردند.

جوان آنلاین:ایتالیا و اسپانیا کنترل‌های مرزی مشترک خود را تا آغاز ماه اکتبر تمدید کردند.

به این ترتیب مسافران عبوری بین ایتالیا و اسپانیا باید حداقل برای دو هفته آینده منتظر بازرسی‌های مرزی تصادفی بین این دو کشور اتحادیه اروپا باشند. ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا، از تمدید این بازرسی‌ها به مدت ۱۵ روز دیگر خبر داد.

این دومین تمدید این اقدام است که بر حمل و نقل دریایی و هوایی تأثیر می‌گذارد. این اقدام ابتدا در اوایل ماه اوت توسط دولت راست‌گرای جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا و پس از ورود ده‌ها هزار مهاجر به سئوتا، منطقه خودمختار شمال آفریقا در اسپانیا، اعمال شد.

وزارت کشور ایتالیا در توجیه این اقدام خود اعلام کرد که تمدید کنترل‌های مرزی ضروری تلقی می‌شود. این وزارتخانه افزود: خطرات امنیت داخلی و تهدید بالقوه نفوذ تروریست‌ها همچنان ادامه دارد.

مادرید هم با اعمال کنترل‌های مرزی در ارتباطات هوایی و دریایی با ایتالیا به این اقدام رم واکنش نشان داد. تمدید اولیه ایتالیا بلافاصله توسط اسپانیا نیز دنبال شد و اکنون، اسپانیا هم قصد دارد کنترل‌های مرزی خود با ایتالیا را به مدت ۱۵ روز دیگر تمدید کند و این موضوع را به کمیسیون اروپا اطلاع داده است.

این کنترل‌ها در فرودگاه‌ها و بنادری که ارتباط مستقیم با ایتالیا دارند، اعمال می‌شود.

وزارت کشور اسپانیا اظهار داشت که دولت فرض می‌کند شرایطی که منجر به اتخاذ این اقدام شد، همچنان وجود خواهد داشت.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا در عین حال تصمیم دولت ایتالیا را مایه ننگ توصیف کرد.

وی در این باره گفت: این تصمیم پوچ، بی‌فایده و مایه ننگ است زیرا روح و فلسفه معنای شرکای اروپایی را تضعیف می‌کند.

آلبارس همچنین از حمله به عزت اسپانیایی‌ها و همچنین به وحدت و همبستگی اروپایی‌ها سخن گفت. در عین حال، او ایتالیا را متهم کرد که در حال حاضر دو برابر اسپانیا، ورودی‌های غیرقانونی دارد.

کنترل‌های مرزی فعلی اسپانیا تا ۲۳ سپتامبر برقرار است. با این حال، مادرید در پاسخ به این تصمیم ایتالیا، تمدید کنترل‌های خود را تا ۸ اکتبر اعلام کرده است. دولت چپ‌گرای اسپانیا تأکید کرد که در صورت تغییر اوضاع، این کنترل‌ها می‌توانند زودتر برداشته شوند.

رم هنگام اعمال کنترل‌های مرزی استدلال کرد که مرزهایش به دلیل هجوم مهاجران به سئوتا نیاز به حفاظت دارند. با این حال، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد هیچ یک از مهاجران سئوتا واقعاً به ایتالیا راه یافته باشند.

آنها حتی اجازه ورود به سرزمین اصلی اسپانیا را نداشتند. بنابراین، منتقدان اقدام ملونی را به عنوان یک سیاست نمادین با انگیزه سیاسی تلقی کردند.

برچسب ها: اسپانیا ، ایتالیا ، مرز
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