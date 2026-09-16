"کوادکوپترها" سلاح کشتار اسرائیل در غزه

جوان آنلاین: سایت «العربی الجدید» در گزارشی در این باره نوشت: از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر۱۴۰۲)، رژیم اشغالگر اسرائیل استفاده از «کوادکوپترها» را در نوار غزه افزایش داده است. استفاده از این کوادکوپترها پیشتر محدود به مناطق شرقی و مرزی نوار غزه بود.
به نوشته این سایت، این ریزپرنده ها پس از تشدید حملات نظامی و آغاز تهاجم زمینی به نوار غزه، بهشکلی گسترده و بیسابقه مورد استفاده قرار گرفته شده است و رژیم اشغالگر اسرائیل مدلهای گوناگونی از آنها را به کار گرفته است.
گزارش «دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه» (Euro-Med Human Rights Monitor) در ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور ۱۴۰۵)نشان میدهد که ارتش رژیم اسرائیل در فاصله زمانی میان اجرایی شدن آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) تا اوایل سپتامبر ۲۰۲۶، دستکم ۶۰ غیرنظامی را با استفاده از آتش کوادکوپترها یا مهمات پرتابشده از آنها به شهادت رسانده است.
بر اساس این گزارش، رژیم اسرائیل کوادکوپترها و پهپادهای کوچک و تاکتیکی چندروتور (مولتیروتور) را در نوار غزه به کار گرفته است. این پهپادها میتوانند به دوربینهای دید در روز و حرارتی و همچنین سامانههای شناسایی و ردیابی اهداف مجهز شوند.
براساس این گزارش، بسته به نوع مأموریت، برخی از مدلهای این ریزپرندهها قابلیت تجهیز به سلاحهای کالیبر ۵.۵۶ یا ۷.۶۲ میلیمتری و یا مهمات انفجاری ۴۰ میلیمتری را دارند.
دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد: پایشهای میدانی، سه الگوی اصلی استفاده از این پهپادها را آشکار ساخته است. نخست، شلیک مستقیم و دقیق به سوی افرادی که اپراتور قادر به مشاهده و شناسایی آنها است. دوم، پرتاب مهمات انفجاری بر روی محل های تجمع غیرنظامیان و اردوگاههای آوارگان فلسطینی در نوار غزه وسوم، اعمال کنترل آتش بر مناطق مجاور موسوم به «خط زرد» از طریق هدف قرار دادن غیرنظامیانی است که قصد دارند به خانهها و زمینهای خود دسترسی پیدا کنند یا در آنجا به کار و فعالیت بپردازند.
تعمد اسرائیل در هدف قرار دادن غیرنظامیان
«رامی عبده» رئیس دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه به سایت العربی الجدید گفت: هدف قرار دادن مکرر کودکان، آوارگان، کشاورزان و چوپانان - چه با شلیک مستقیم و چه با مهمات پرتابشده از این ریزپرندهها - شواهد محکمی دال بر عمدی بودن هدف قرار دادن غیرنظامیان ارائه میدهد. این امر با وجود وضعیت آشکار غیرنظامیِ این افراد و عدم مشارکت مستقیم آنان در درگیریها یا وجود هرگونه تهدید قریبالوقوع صورت گرفته است. این وضعیت نشان میدهد که هدف قرار دادن این غیرنظامیان، ناشی از هدفگیری اشتباه یا آسیب رساندن تصادفی نبوده است.
سرتیپ «ناجی ملاعب» کارشناس امور نظامی نیز در همین ارتباط به سایت العربی الجدید گفت: این تحول، نشاندهنده بهکارگیری پیشرفته هوش مصنوعی و فناوری نظامی در جنگ غزه است. این ریزپرنده ها اکنون قابلیتهای شناسایی، تعیین هویت هدف و حمله را یکجا در خود دارند و امکان انجام عملیاتهای مرگبار از راه دور را فراهم میسازند؛ بدون آنکه نیازی به ورود نیروهای نظامی به منطقه هدف باشد.