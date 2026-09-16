قیمت گازوئیل در آمریکا باز هم رکورد زد

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های انجمن خودرو آمریکا، میانگین قیمت گازوئیل در این کشور روز چهارشنبه به ۶.۳ دلار در هر گالن رسید. قیمت این سوخت هفته گذشته برای نخستین بار از ۶ دلار عبور کرده بود که به افزایش قیمت جهانی نفت نسبت داده شد.

قیمت گازوئیل در ایالت‌های مختلف متفاوت است و کالیفرنیا با ۸.۲ دلار در هر گالن بالاترین قیمت را ثبت کرده است.

در ساعت ۷:۳۰ به وقت گرینویچ، نفت برنت با کاهش یک‌درصدی روزانه، ۱۰۷.۷ دلار معامله می‌شد؛ با این حال قیمت آن نسبت به هفته گذشته ۶.۴ درصد افزایش داشت. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز ۱۰۴ دلار بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته مدعی شده بود قیمت بالای انرژی با تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مرتبط است!