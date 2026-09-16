خروج روزانه نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان عراق

در آستانه پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا در عراق، خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان شتاب گرفته است.

جوان آنلاین: با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین‌شده برای خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق، روند خروج نیروها و تجهیزات آمریکایی از اقلیم کردستان وارد مراحل پایانی شده است؛ همزمان موضوع تداوم برخی ترتیبات امنیتی آمریکا در اربیل و آینده پدافند هوایی عراق در کانون توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه «العربیه»، خروج نیروها و تجهیزات از اقلیم به‌صورت روزانه ادامه دارد و بغداد نیز خود را برای تکمیل خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از خاک عراق تا پایان ماه سپتامبر جاری، بر اساس جدول زمانی توافق‌شده میان بغداد و واشنگتن، آماده می‌کند.

«العربیه» به نقل از یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد که نیروهای آمریکایی به‌صورت روزانه به خروج از اقلیم کردستان ادامه می‌دهند و نیروهای عراقی هنگام حرکت، حفاظت لازم از کاروان‌های نیروهای ائتلاف در حال خروج را تأمین می‌کنند. بر اساس این گزارش، قرار است خروج نیروهای آمریکایی از اقلیم پیش از پایان ماه جاری تکمیل شود.

به گفته این منبع، تکمیل خروج به معنای از بین رفتن تمامی ترتیبات امنیتی آمریکا در اربیل نخواهد بود، زیرا قرار است یک سامانه پدافند هوایی برای تأمین حفاظت از کنسولگری آمریکا در این شهر باقی بماند.

در همین زمینه، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق تأکید کرد که نیروهای ائتلاف گام‌های جدی برای خروج برداشته‌اند و نیروها و تجهیزات به‌صورت روزانه به پایگاه‌هایی خارج از عراق منتقل می‌شوند.

اولویت‌های دفاعی

موضوع پدافند هوایی با نزدیک شدن به خروج نیروهای آمریکایی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی عراق مطرح است؛ در شرایطی که بغداد برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود و مقابله با چالش‌های امنیتی ناشی از مرحله جدید تلاش می‌کند.

آمریکا پیش از موعد نهایی خروج، روند خارج کردن سامانه‌های پدافند هوایی از عراق را آغاز کرده است و بغداد نیز برای تأمین جایگزین‌ها و تقویت سامانه دفاعی خود تلاش می‌کند تا با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، حفاظت از حریم هوایی و تأسیسات حیاتی کشور در برابر خطرات موشک‌ها و پهپادها تضمین شود.

پس از خروج

طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، خروج از اقلیم کردستان در چارچوب مرحله پایانی طرح گسترده‌تر برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق انجام می‌شود. نیروهای آمریکایی پیش از این در ماه ژانویه گذشته پایگاه‌های خود در مناطق تحت کنترل دولت فدرال را ترک کرده بودند و حضور نظامی آنها در اقلیم کردستان تا موعد نهایی در ماه سپتامبر ادامه داشت.

این تغییر تنها به حضور آمریکا محدود نمی‌شود؛ زیرا خروج ائتلاف با موعدی که دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت تعیین کرده، همزمان شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری «رویترز»، این اقدام بغداد را همزمان با ورود به مرحله پس از حضور نظامی ائتلاف، با چالش‌های امنیتی جدیدی مواجه می‌کند.