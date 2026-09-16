برنی سندرز، سناتور آمریکایی، در نشست «مجمع طرفداران انسان» در واشنگتن هشدار داد که جهان در مقطعی خطرناک و بی‌سابقه قرار دارد و خواستار اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر توسعه هوش مصنوعی پیش از خارج شدن این فناوری از کنترل انسان شد.

جوان آنلاین: در شرایطی که نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی توسعه شتابان هوش مصنوعی در آمریکا افزایش یافته است، برنی سندرز و استیو بنن، چهره‌های سیاسی متعلق به دو جریان کاملاً متفاوت، در نشستی در واشنگتن علیه قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری و میلیاردرهای این حوزه موضع گرفتند و خواستار تشدید محدودیت‌ها بر توسعه هوش مصنوعی شدند.

به گزارش ایرنا، سندرز در سخنرانی خود گفت اگر کسی با سرعت به سمت پرتگاه حرکت کند، باید ترمز کند و افزود جهان در مقطعی خطرناک و بی‌سابقه در تاریخ قرار دارد و همه باید برای مقابله با این وضعیت اقدام کنند.

این حضور مشترک در مجمع طرفداران انسان در واشنگتن، نمونه‌ای کم‌سابقه از همگرایی سیاسی بر سر نگرانی‌های مربوط به هوش مصنوعی بود. این نشست که از سوی مؤسسه غیرانتفاعی آینده زندگی برگزار شد، سیاستمداران جمهوری‌خواه و دموکرات، رهبران مذهبی، هنرمندان، والدین و دیگر فعالان را گرد هم آورد.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره احتمال رسیدن هوش مصنوعی به مرحله‌ای صحبت کردند که انسان نتواند کنترل آن را حفظ کند و برخی نیز نسبت به پیامدهای شدید این وضعیت، از جمله تهدید علیه بقای انسان، هشدار دادند. با این حال، درباره اینکه دولت دقیقاً چگونه باید با این فناوری برخورد کند، اجماع کاملی وجود نداشت.

یک پژوهشگر سابق اوپن‌ای‌آی(openai) که به شرکت آنتروپیک پیوسته بود، هفته گذشته با اعلام استعفای خود گفت معتقد است هر دو شرکت در قبال سرعت پیشرفت فناوری‌های خود رفتار مسوولانه‌ای ندارند. مدیران ارشد آنتروپیک و اوپن‌ای‌آی نیز نگرانی خود را درباره سرعت پیشرفت فناوری‌های هوش مصنوعی مطرح کرده‌اند.

بر اساس نظرسنجی دانشگاه الون، حدود هفت نفر از هر ۱۰ آمریکایی نگران هستند که هوش مصنوعی روابط انسانی را تضعیف کند و حدود ۶ نفر از هر ۱۰ نفر نیز معتقدند جایگزین شدن بسیاری از فعالیت‌های انسانی با هوش مصنوعی می‌تواند احساس هدفمندی افراد را تضعیف کند. نظرسنجی دیگری از سوی نیویورک‌تایمز نشان داد ۶۱ درصد رای‌دهندگان با ساخت مراکز داده مورد نیاز برای فعالیت سامانه‌های هوش مصنوعی مخالف هستند.

با وجود افزایش نگرانی‌ها، در واشنگتن درباره نحوه تنظیم مقررات هوش مصنوعی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه درخواست‌ها برای ایجاد سازوکارهای ایمنی و محدودیت‌های بیشتر را رد کرد و نگرانی‌ها درباره این فناوری را «حقه» خواند. او همچنین هشدار داد ممکن است در صورت ایجاد خسارت از سوی فناوری‌های هوش مصنوعی، علیه مدیران شرکت‌های فعال در این حوزه اقدام کیفری انجام شود.

در این نشست، پیشنهادهای مختلفی برای تنظیم هوش مصنوعی مطرح شد، اما شرکت‌کنندگان درباره اینکه آیا باید توسعه این فناوری به‌طور کامل متوقف شود یا صرفاً تحت نظارت و مقررات سخت‌گیرانه قرار گیرد، اتفاق نظر نداشتند.

گرگ کاسار، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، پیشنهاد کرد سامانه‌های هوش مصنوعی که کنترل آنها برای انسان بیش از حد دشوار است، ممنوع شوند. او گفت راه‌حل ساده است و باید سامانه‌هایی را که بیش از توان کنترل انسان قدرتمند هستند، ممنوع کرد.

لوری تراهن، نماینده دموکرات ایالت ماساچوست، نیز گفت آینده‌ای که مردم می‌خواهند باید انسانی باشد و غیرقابل مذاکره است. او افزود اگر انسان کنترل این فناوری را از دست بدهد، موضوع دیگر به جمهوری‌خواه یا دموکرات بودن ارتباطی نخواهد داشت، بلکه انسان‌ها کنترل خود را از دست خواهند داد.

رهبران مذهبی نیز نگرانی‌های خود را مطرح کردند. سالواتوره کوردیلئونه، اسقف اعظم سان‌فرانسیسکو، خواستار حفظ اختیار انسان در برابر هوش مصنوعی شد و گفت انسان‌ها باید ارباب این فناوری باشند. والتر کیم، رئیس انجمن ملی انجیلی‌ها، نیز درباره جهانی هشدار داد که در آن هوش مصنوعی بسیاری از مشکلات را بدون دخالت انسان حل می‌کند و زندگی به وضعیتی با اصطکاک بسیار کم تبدیل می‌شود.

اشلی جاد، بازیگر و مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه بازیگران آمریکا، از پیامدهای هوش مصنوعی برای هالیوود، از جمله انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی و اطلاعات جعلی، سخن گفت. والدین نوجوانانی که پس از شکل دادن روابط عاطفی با چت‌بات‌ها دست به خودکشی زده بودند نیز خواستار مقرراتی برای حفاظت از کودکان شدند.

چیپ روی، نماینده جمهوری‌خواه تگزاس، نیز به اعتراضات مردم درباره ساخت مراکز داده در جوامع محلی و نگرانی والدین از وابستگی فرزندانشان به فناوری اشاره کرد. او گفت فناوری باید ابزاری باشد که مردم آگاهانه تصمیم بگیرند از آن استفاده کنند، نه اینکه انسان‌ها به ابزاری برای جمع‌آوری داده و توسعه فناوری تبدیل شوند.

سندرز و بنن همچنین بر نبود مشارکت معنادار میلیون‌ها کارگر آمریکایی در تصمیم‌گیری درباره مقررات هوش مصنوعی انتقاد کردند و گفتند این گروه از مردم ممکن است بیشترین تاثیر را از تحول این فناوری بپذیرند.

سندرز پیش‌تر طرحی برای توقف موقت توسعه مراکز داده ارائه کرده و خواستار توافق میان ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، برای ممنوعیت هوش مصنوعی فوق‌هوشمند شده است.

بنن نیز گفت با توجه به انفعال کنگره، معتقد نیست قانون‌گذاری به‌تنهایی بتواند سرعت توسعه هوش مصنوعی را کاهش دهد. او در عوض خواستار صدور فرمان اجرایی از سوی رئیس‌جمهور برای کاهش سرعت توسعه این فناوری و جلوگیری از افزایش قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری از طریق تسلط آنها بر صنعت هوش مصنوعی شد.

بنن در پایان با اشاره به اختلافات سیاسی خود با سندرز گفت اهمیت موضوع ایجاب می‌کند اختلافات حزبی کنار گذاشته شود و افزود که آمریکا در یک «نقطه عطف تاریخی» قرار دارد.