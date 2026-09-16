جوان آنلاین: بهروز کمالوندی اظهار داشت: «ما اعتمادی به مدیرکل نداریم، مگر اینکه مدیرکل بخواهد یک تغییر اساسی در رویکردهای خودش بدهد. او بیشتر از اینکه کار حرفهای کند، سیاسیکاری میکند. اظهاراتش، اظهارات سیاسی است.»
به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود که گزارشهای آژانس و اظهارات و مصاحبههای مدیرکل، خوراک لازم را برای فشارهای سیاسی کشورهای اروپایی، آمریکا و بهخصوص رژیم صهیونیستی فراهم میکند و به همین دلیل، ایران همواره نسبت به عملکرد او معترض بوده است.
کمالوندی با بیان اینکه گروسی وظیفه حرفهای خود را بهدرستی انجام نمیدهد، اظهار داشت : مدیرکل تلاش کرده است آژانس را در اختیار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دهد و از همین رو، امکان تغییر اساسی در رویکرد وی نیز محل تردید است.
وی با مقایسه شرایط کنونی با دوره مدیریت یوکیا آمانو گفت که ایران در آن دوره نیز ارتباطات گستردهای با آژانس داشت و رفتار مدیرکل وقت به این شکل سیاسی نبود که پیوسته مصاحبه کند و اتهام بزند. معاون سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: «حرف ما این است که آژانس باید به جایگاه خودش برگردد، جایگاهی که کارش حرفهای و فنی است، نه سیاسی.»
کفه بازرسیهای آژانس از ایران از مجموع دیگر کشورها سنگینتر است
کمالوندی در پاسخ به پرسشی درباره سطح کنونی همکاریهای ایران و آژانس، به سابقه گسترده بازرسیها از تأسیسات هستهای کشورمان اشاره کرد و گفت که ایران شفافیت داشته و تعهدات خود را انجام داده است.
وی حجم بازرسیهای آژانس از ایران را بسیار گسترده توصیف کرد و اظهار داشت که اگر بازرسیهای انجامشده از ایران با مجموع بازرسیها از دیگر کشورهای دارای قرارداد پادمان مقایسه شود، «کفه ترازو به سمت ایران سنگینتر است».
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره دسترسی به تأسیسات آسیبدیده توضیح داد: «اگر الان آنها را به سایتهای آسیبدیده راه نمیدهیم، خیلی طبیعی است. به خاطر مسائل جنگی و مسائل امنیتی است.» وی افزود که دشمن بهدنبال دستیابی به اطلاعات برای تکمیل اقدامات تجاوزکارانه خود است و در چنین شرایطی، حفاظت از اطلاعات تأسیسات هستهای اهمیت ویژهای دارد.
کمالوندی با انتقاد از درز اطلاعات آژانس گفت که این نهاد خود نیز به ناتوانی در حفاظت از اطلاعاتش اذعان میکند و تأکید کرد: «آژانس اذعان کرده است که نمیتواند از اطلاعات حفاظت کند. به همین دلیل ما گفتیم اگر شما نمیتوانید، ما هم نباید همه اطلاعات را در اختیار شما بگذاریم.»
وی روابط کنونی ایران و آژانس را همراه با فراز و نشیب توصیف کرد و گفت که این وضعیت هم از شرایط ناشی از جنگ و هم از فشارهای سیاسی تأثیر میپذیرد که پیش از جنگ نیز وجود داشت.
آمریکا نمیتواند ناکامی نظامی و اقتصادی خود را با قطعنامه جبران کند
معاون سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از این گفتوگو، درباره قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران گفت که آمریکا به دلیل استیصال و نتیجه نگرفتن از فشارهای نظامی و اقتصادی، به استفاده از ابزارهای سیاسی روی آورده است.
وی توضیح داد که واشنگتن با تلاش برای گرفتن قطعنامه در نهادهایی مانند آژانس و شورای امنیت، میکوشد ناکامی در حوزههای نظامی و اقتصادی را جبران کند.
کمالوندی قطعنامه اخیر را فاقد ارزش عملی قابلتوجه دانست. وی با اشاره به تلاش غرب برای گزارش موضوع ایران به شورای امنیت، گفت که در مواضع طرفهای غربی تناقض وجود دارد، زیرا از یک سو مدعی هستند قطعنامههای پیشین از طریق فرآیند موسوم به اسنپبک احیا شده و از سوی دیگر، دوباره بهدنبال اقدام در شورای امنیت هستند.
وی این رویکرد را نشانه سردرگمی توصیف کرد و افزود که هدف آنها این است که به هر شکل ممکن اقدامی انجام دهند تا نشان دهند ایران تحت فشار قرار دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: «این فشارهای سیاسی نمیتواند به نتیجهای که آنها میخواهند منتهی شود.»
وی با اشاره به تجربه طولانی کشورمان در مقابله با فشارهای اقتصادی، گفت که فشار سیاسی نیز نتیجهای برای طرفهای مقابل نخواهد داشت.
اتریش پس از صدور روادید رئیس سازمان انرژی اتمی، تسلیم فشار آمریکا شد
کمالوندی همچنین در تشریح ماجرای ممانعت از حضور محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس عمومی آژانس، گفت که درخواست روادید طبق روال، دستکم یک ماه پیش ارائه شده و روادید نیز حدود ۱۰ روز تا دو هفته پیش از کنفرانس صادر شده بود.
وی افزود که در این مدت هیچ موضوعی مبنی بر وجود مشکل در سفر به طرف ایرانی منتقل نشد، اما دولت اتریش روز پیش از آغاز کنفرانس، با ارسال یادداشتی به سفارت ایران، به قطعنامهها استناد کرد و با عذرخواهی، بهطور غیرمستقیم خواستار انجام نشدن سفر شد.
کمالوندی توضیح داد: «ایشان چون ویزا داشت، میتوانست وارد شود، ولی با توجه به یادداشتی که داده بودند، تصمیم گرفته شد این سفر انجام نشود.» وی استناد اتریش به قطعنامههای ضدایرانی را مردود دانست و گفت که ایران، چین و روسیه معتقدند این قطعنامهها خاتمه یافتهاند و ادعای احیای آنها از طریق اسنپبک، چارچوب قانونی ندارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به صدور روادید شنگن چندبار ورود برای اسلامی تأکید کرد که این اقدام نشان میدهد مراحل بررسی طی شده بود و تغییر تصمیم اتریش، از فشار دیگری ناشی میشد که همان فشار آمریکا بود.
وی افزود که اگر قرار بود با سفر مخالفت شود، از ابتدا نباید روادید صادر میشد و رفتار اتریش نشان داد که این کشور با افزایش فشار واشنگتن، تسلیم شده است.
کمالوندی با یادآوری تعهدات اتریش بر اساس موافقتنامه میزبانی آژانس گفت که کشور میزبان موظف است ورود هیأتهای کشورهای مختلف را تسهیل کند و نباید اجازه دهد فشار یک کشور مانع مشارکت دیگران شود. وی هشدار داد که این اقدام، سابقهای نامناسب ایجاد میکند که پیامدهای آن تنها متوجه ایران نیست و میتواند برای همه کشورها مشکلساز شود.
توجیه آمریکا، عذر بدتر از گناه بود
معاون سازمان انرژی اتمی، اقدام آمریکا برای ممانعت از سفر اسلامی را کودکانه خواند و توجیه نماینده این کشور درباره حضور هیأت ایرانی با هدف تبلیغات را عذر بدتر از گناه توصیف کرد. وی گفت که طبیعی است هر هیأت در یک نشست بینالمللی از مواضع کشور خود دفاع کند و نمیتوان این حضور و دفاع از مواضع را پروپاگاندا نامید.
کمالوندی با اشاره به اعتراض رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در وین، در دو نوبت از نشست کنفرانس عمومی گفت که مواضع و استدلالهای حقوقی ایران بهطور مفصل مطرح شد و نمایندگی کشورمان به اظهارات نماینده آمریکا نیز پاسخ داد.
وی همچنین درباره پیگیری دیپلماتیک موضوع اشاره کرد که کاردار اتریش در غیاب سفیر این کشور در تهران فراخوانده شده و اعتراض و یادداشت رسمی ایران به طرف اتریشی ارائه شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که اتریش باید پاسخ دهد چرا برخلاف وظایف خود بهعنوان کشور میزبان، مانع این سفر شده است و افزود: «این موضوع قطعاً از کانالهای خودش پیگیری میشود.»