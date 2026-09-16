جوان آنلاین: گردان های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در بیانیهای اعلام کرد که نائل عطیه محمد ابوعبید، معروف به «ابوعطیه» عضو شورای نظامی گردان های القسام و فرمانده تیپ رفح شب گذشته(سه شنبه) در عملیاتی بزدلانه ترور شد.
به گزارش ایرنا، ابوعطیه در سال ۱۹۹۳ میلادی به گردان های القسام پیوست و در بسیاری از عملیات ها شرکت داشت که برجسته ترین آن ها عملیات معروف حفر تونل ها است.
وی در عملیات منفجر کردن برج حردون و آتشفشان های خشم هم مشارکت داشت.
شهید ابوعطیه در سال ۲۰۰۲ میلادی گردان یبنا را رهبری کرد. وی همچنین یکی از رهبران عملیات طوفان الاقصی بود.
اخیرا روزنامه لبنانی «الاخبار» با اشاره به تشدید عملیات ترور رژیم اسرائیل در نوار غزه، هشدار داد: تل آویو در سایه سکوت میانجیگران منطقهای، ترورها را شدت بخشیده است و سران رژیم اسرائیل از ترور فلسطینیان برای کارزارهای انتخاباتی استفاده میکنند.
این روزنامه در گزارش خود آورده است: ترورهای رژیم اسرائیل در غزه، تحت تأثیر محاسبات انتخاباتی نتانیاهو و کاهش فشارهای آمریکا، در حال تبدیل شدن به سیاستی تمام عیار است.
ارتش رژیم اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و بامداد سهشنبه، با هدف قرار دادن خودروی حامل «احمد البطش» در محله «الصفطاوی» در شمال شهر غزه، وی را ترور کرد. البطش فرمانده «گردان جبالیا البلد» و از اعضای شورای نظامی «گردانهای القسام» بود. وی که در دهه گذشته از ۴۲ تلاش برای ترور جان سالم به در برده بود، دومین فرمانده ارشدی است که ارتش رژیم اسرائیل در طول یک هفته ترور کرد. پیش از این در همین هفته، ارتش رژیم اسرائیل «محمد الیازوری» فرمانده تیپ شهر خانیونس در گردانهای القسام را ترور کرده بود.
روزنامه الاخبار نوشت: این وضعیت در حالی رقم میخورد که اجرای مفاد توافق آتشبس از زمان اعلام آن در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و همزمان غزه شاهد خونریزیهای بیشتری تا پایان کارزار انتخاباتی اسرائیل است.
تنها در طول روز گذشته، پهپادهای ارتش رژیم اسرائیل ۱۰ حمله هدفمند انجام دادند که ضمن آن خودروهای غیرنظامی و محلهای تجمع شهروندان در مناطق پرجمعیت نوار غزه هدف قرار گرفتند.
بدین ترتیب، به نظر میرسد که ترورهای پیاپی و حملات هدفمند عملاً به واقعیتی روزمره تبدیل شدهاند؛ واقعیتی که تاکنون هیچگونه محکومیت یا اعتراض قابلتوجهی از سوی میانجیگران منطقهای در پی نداشته است.