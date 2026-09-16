کد خبر: 1379770
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

گام جدید چین برای توسعه همکاری‌های دفاعی با جهان

چین وزیر دفاع چین با اشاره به نزدیک شدن صدمین سالگرد ارتش این کشور، از تمایل پکن برای انتقال تجربیات نظامی‌گری به سایر کشورهای دیگر خبر داد.

جوان آنلاین: دونگ جون امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحیه نشست امنیتی شیانگ‌شان، از کشورهای حاضر در این نشست خواست تا رویکرد امنیتی جدیدی مبتنی بر گفت‌وگو به جای رویارویی، و مشارکت به جای اتحاد ایجاد کنند.

به گزارش ایرنا، این اظهارات درحالی مطرح شد که شی‌جین‌پینگ رئیس جمهوری چین قرار است هفته آینده برای دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود به ایالت متحده سفر کند.

وزیر دفاع چین با بیان اینکه کشورهای بزرگ،مسئولیت خود را بر عهده بگیرند، افزود: از جامعه جهانی هم می‌خواهیم با اقداماتی که شامل تشکیل بلوک‌های انحصاری می‌شود، مخالفت کنند.

دونگ همچنین در این نشست تاکید داشت که با استفاده از ابزار زور نمی‌توان مسائل حل کرد.

این مقام دفاعی ارشد چین در ادامه اظهاراتش، تاکید داشت که نیروهای مسلح این کشور مایل به انتقال تجربیات خود در زمینه حکومتداری نظامی برای تبدیل شدن به یک نیروی قوی هستند.

وی خاطرنشان کرد که پکن می‌تواند - در حد توان خود - به کشورهای دیگری که نیاز به توسعه نیروهای مسلح خود دارند، کمک کند.

دونگ اظهار داشت که ارتش چین مایل است با همه طرف‌ها برای دستیابی به نتایج ملموس‌تر، دستیابی به موفقیت متقابل و تضمین آینده‌ای برد-برد از طریق همکاری عملی همکاری کند.

وی همچنین هوش مصنوعی، فضا و اقیانوس را به عنوان سه حوزه‌ای که نیاز به ارتباط و همکاری بین کشورها دارند، برشمرد.

این مقام ارشد دفاعی چین، با بیان اینکه مناقشات باید از طریق گفت‌وگو و مشورت حل شوند، تصریح کرد که کشورها باید «درس‌های تاریخ را در نظر داشته باشند و در برابر سلطه‌طلبی بسیار هوشیار باشند» و از تبدیل اختلافات جزئی به اختلافات بزرگ جلوگیری کنند.

نشست امنیتی شیانگ‌شان یک مجمع بین‌المللی سالانه در حوزه دفاعی و امنیتی است که از سال ۲۰۰۶ با ابتکار چین بنیان‌گذاری شده است.

این مجمع که به عنوان پاسخ چین به «نشست امنیتی شانگری-لا» در سنگاپور شناخته می‌شود، تلاش دارد دیدگاه‌های کشورهای درحال توسعه و «جنوب جهانی» را در حکمرانی امنیتی جهان بازتاب دهد.

دوازدهمین دوره نشست امنیتی شیانگ‌شان از ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵) با شعار «ایجاد اجماع برای ثبات، پیشبرد مشترک حکمرانی امنیتی» در پکن برگزار می‌شود.

برچسب ها: ارتش چین ، صنعت دفاعی ، همکاری دفاعی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

بدون شرح

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

مظلوم‌تر از بهشتی‌

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

صلح با قلم موشک

هر شهر، بخشی از یک روایت ملی‌‌ است | ۹۸ سال کنار ایران

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

کرمانشاه دروازه اقتصادی ایران و عراق

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار