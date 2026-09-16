وزیر دفاع چین با اشاره به نزدیک شدن صدمین سالگرد ارتش این کشور، از تمایل پکن برای انتقال تجربیات نظامی‌گری به سایر کشورهای دیگر خبر داد.

جوان آنلاین: دونگ جون امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاحیه نشست امنیتی شیانگ‌شان، از کشورهای حاضر در این نشست خواست تا رویکرد امنیتی جدیدی مبتنی بر گفت‌وگو به جای رویارویی، و مشارکت به جای اتحاد ایجاد کنند.

به گزارش ایرنا، این اظهارات درحالی مطرح شد که شی‌جین‌پینگ رئیس جمهوری چین قرار است هفته آینده برای دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود به ایالت متحده سفر کند.

وزیر دفاع چین با بیان اینکه کشورهای بزرگ،مسئولیت خود را بر عهده بگیرند، افزود: از جامعه جهانی هم می‌خواهیم با اقداماتی که شامل تشکیل بلوک‌های انحصاری می‌شود، مخالفت کنند.

دونگ همچنین در این نشست تاکید داشت که با استفاده از ابزار زور نمی‌توان مسائل حل کرد.

این مقام دفاعی ارشد چین در ادامه اظهاراتش، تاکید داشت که نیروهای مسلح این کشور مایل به انتقال تجربیات خود در زمینه حکومتداری نظامی برای تبدیل شدن به یک نیروی قوی هستند.

وی خاطرنشان کرد که پکن می‌تواند - در حد توان خود - به کشورهای دیگری که نیاز به توسعه نیروهای مسلح خود دارند، کمک کند.

دونگ اظهار داشت که ارتش چین مایل است با همه طرف‌ها برای دستیابی به نتایج ملموس‌تر، دستیابی به موفقیت متقابل و تضمین آینده‌ای برد-برد از طریق همکاری عملی همکاری کند.

وی همچنین هوش مصنوعی، فضا و اقیانوس را به عنوان سه حوزه‌ای که نیاز به ارتباط و همکاری بین کشورها دارند، برشمرد.

این مقام ارشد دفاعی چین، با بیان اینکه مناقشات باید از طریق گفت‌وگو و مشورت حل شوند، تصریح کرد که کشورها باید «درس‌های تاریخ را در نظر داشته باشند و در برابر سلطه‌طلبی بسیار هوشیار باشند» و از تبدیل اختلافات جزئی به اختلافات بزرگ جلوگیری کنند.

نشست امنیتی شیانگ‌شان یک مجمع بین‌المللی سالانه در حوزه دفاعی و امنیتی است که از سال ۲۰۰۶ با ابتکار چین بنیان‌گذاری شده است.

این مجمع که به عنوان پاسخ چین به «نشست امنیتی شانگری-لا» در سنگاپور شناخته می‌شود، تلاش دارد دیدگاه‌های کشورهای درحال توسعه و «جنوب جهانی» را در حکمرانی امنیتی جهان بازتاب دهد.

دوازدهمین دوره نشست امنیتی شیانگ‌شان از ۱۷ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵) با شعار «ایجاد اجماع برای ثبات، پیشبرد مشترک حکمرانی امنیتی» در پکن برگزار می‌شود.