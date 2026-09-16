بلومبرگ: عربستان در مقابله با پیشروی یمنی ها ناتوان است

خبرگزاری «بلومبرگ» به نقل از ارزیابی‌ ارتش های اروپایی گزارش داد که سعودی‌ها در مقابله با پیشروی نیروهای مسلح یمن با دشواری روبرو هستند و احتمالا نمی توانند شهر «المخا» را بازپس بگیرند.

جوان آنلاین: خبرگزاری «بلومبرگ» ارزیابی‌های متعددی از ارتش‌های اروپای غربی در خصوص تحولات سریع یمن را منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی‌ها، سعودی‌ها در مقابله با پیشروی نیروهای مسلح یمن با مشکل مواجه‌اند و این احتمال را مطرح کردند که «ریاض قادر به بازپس‌گیری المخا نخواهد بود».

به گزاش مهر، در همین راستا، محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان سه‌شنبه گذشته برای دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به این کشور سفر کرد. دو طرف در این دیدار درباره لزوم تقویت هماهنگی، از جمله «تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ» گفتگو کردند.

به گفته دو منبع آگاه، دولت عربستان برای اقدام یک‌جانبه علیه صنعا مردد است و پیش از انجام هرگونه عملیات نظامی گسترده، خواهان تضمین مشارکت سایر کشورهاست.

بلومبرگ افزود: «حتی اگر بن‌سلمان تصمیم بگیرد حملات خود علیه صنعا را تشدید کند، هیچ تضمینی برای موفقیت او وجود ندارد».

از سوی دیگر بلومبرگ می‌افزاید که جنگ افروزی آمریکا علیه ایران برای عربستان از نظر اقتصادی به نقطه بحران رسیده است.

این نشریه خاطرنشان کرد که اقدامات خصمانه در حال حاضر منجر به کاهش تولید نفت عربستان به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر شده و اکنون برنامه‌های توسعه و تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان را، که ارزش آن به تریلیون‌ها دلار می‌رسد، با پیچیدگی مواجه کرده است.

طبق شاخص‌های بلومبرگ، اوراق قرضه دولت عربستان در ماه جاری از بدترین عملکرد در بازارهای نوظهور برخوردار بوده است.

درگیری‌های میان عربستان و نیروهای مسلح یمن، از سوی دیگر تلاش‌های ریاض برای جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌ها، از مراکز داده گرفته تا صنعت انرژی و خودروهای الکتریکی را تهدید می‌کند.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی، پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد عربستان در سال جاری ۳.۱ درصد کوچک شود و اگر خط لوله نفت «شرق به غرب» به مدت یک ماه متوقف شود و دولت نتواند مقادیر زیادی نفت از طریق تنگه هرمز در این مدت صادر کند، این وضعیت وخیم‌تر شده و به ۴.۵ درصد برسد که حتی از اوج همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ نیز بدتر است.

تیم کالین، رئیس سابق اداره صندوق بین‌المللی پول در عربستان نیز گفت که تحولات اخیر از نظر اقتصادی و ژئوپلیتیکی برای عربستان بسیار بد است و رشد اقتصادی آن بسیار کمتر خواهد بود.

بلومبرگ می افزاید که تا این لحظه، بن‌سلمان درخواست حمایت نظامی بیشتر از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و آندی بورنهام، نخست‌وزیر انگلیس را مطرح کرده است، اما هیچ‌کدام از آن‌ها آمادگی خود را برای این کار نشان نداده‌اند.