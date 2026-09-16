هشدار آمریکا به شهروندانش درباره سفر به عربستان

سفارت آمریکا در ریاض از شهروندان این کشور خواست به‌دلیل خطر حملات موشکی و پهپادی علیه منافع آمریکا و همچنین تهدیدهای امنیتی در سفر به عربستان تجدیدنظر کنند.

جوان آنلاین: سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از شهروندان آمریکایی خواست به‌ دلیل آنچه خطر حملات موشکی و پهپادی ایران خوانده، در سفر به عربستان سعودی تجدیدنظر کنند.

در این هشدار سطح ۳، خطر حملات پهپادی و موشکی علیه منافع آمریکا، درگیری مسلحانه، تروریسم و ممنوعیت خروج از کشور از جمله دلایل توصیه به بازنگری در سفر اعلام شده است.

سفارت آمریکا همچنین از شهروندان خواست از سفر به مناطق مرزی عربستان با یمن خودداری کنند. کارکنان دولت آمریکا نیز از سفر در محدوده ۳۲ کیلومتری مرز یمن منع شده‌اند و سفرهای غیرضروری آنها به قطیف نیز ممنوع است. سفر به استان‌های جیزان، عسیر، نجران و قطیف نیز نیازمند مجوز ویژه است.

به گفته سفارت آمریکا، تهدید حملات موشکی و پهپادی ایران از زمان آغاز درگیری میان آمریکا و ایران در ۲۸ فوریه ادامه داشته است.

این هشدار در حالی صادر شده که عربستان طی روزهای اخیر شاهد حملات موشکی و پهپادی متقابل از سوی مبارزان یمنی بوده است.