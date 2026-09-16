وزیر خارجه چین خواستار بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات شد

وانگ یی از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند و به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و مذاکرات بازگردند.

جوان آنلاین: وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در پکن از تهران و واشنگتن خواست خویشتنداری نشان دهند و با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مذاکرات جدی را از سر بگیرند.

وانگ گفت ایران و آمریکا باید بر اساس توافق‌های حاصل‌شده تاکنون، سازوکار مذاکرات را دوباره برقرار کنند. او همچنین از همه طرف‌ها خواست برای بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز اقدام کنند تا ثبات انتقال انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی حفظ شود.

وزیر خارجه چین افزود پکن نمی‌خواهد تنش‌های منطقه‌ای بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش پیدا کند.

وانگ همچنین گفت تحولات اخیر بار دیگر نشان داده است که ساختار امنیتی کنونی خاورمیانه ناکافی است و به اصلاح و تقویت نیاز دارد. او افزود چین آماده است برای برقراری صلح، عدالت و ثبات در منطقه نقش سازنده‌ای ایفا کند و موضع پکن در قبال ایران همچنان ثابت و پایدار است.

این دیدار یک هفته پیش از نشست مورد انتظار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن انجام شد. رویترز گزارش داده است که مسائل مربوط به ایران و روابط مالی چین با تهران نیز قرار است در گفت‌وگوهای سران دو کشور مطرح شود.