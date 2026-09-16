جوان آنلاین: اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در پارلمان اروپا گفت تصمیم اسرائیل برای پیشبرد طرح شهرک‌سازی «E1» در کرانه باختری «غیرقابل قبول» است.

به گزارش مهر، فون در لاین با اشاره به اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت این اختلافات مانع از شکل‌گیری «واکنشی متحد» به تحولات غزه و کرانه باختری شده است. او تأکید کرد: وقتی اروپا دچار اختلاف باشد، نمی‌تواند مسیر رویدادها را تغییر دهد.

رئیس کمیسیون اروپا همچنین بر حمایت اروپا از فلسطینیان تأکید کرد و گفت: اتحادیه اروپا نزدیک به یک میلیارد یورو برای بازسازی غزه و حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص داده است.

او افزود اروپا باید به حفظ راهکار تشکیل دو دولتی ادامه دهد و در عین حال مدعی شد اسرائیل حق دفاع از خود را دارد اما مردم فلسطین نیز حق دارند در امنیت و با کرامت زندگی کنند.