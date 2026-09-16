بحران بدهی آمریکا عمیقتر شد
به گزارش مشرق به نقل از رویترز، بحران بدهی آمریکا با جهش بازده اوراق دولتی و افزایش هزینه تامین مالی تشدید شد به طوری که بازده اوراق ۱۰ساله این کشور روز سهشنبه از ۵ درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسید.
رویترز گزارش داد میانگین بازده اوراق ۱۰ساله کشورهای گروه هفت نیز به ۴٫۲۸۵ درصد رسید که بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۰۸ محسوب میشود.
این افزایش، فشار بر دولتهایی را که با بدهیهای سنگین روبهرو هستند بیشتر کرده است.
در آمریکا، بدهی دولت به حدود ۴۰ تریلیون دلار رسیده و افزایش نرخهای بلندمدت به معنای افزایش هزینه بهره بدهیهای جدید و بدهیهایی است که باید دوباره تامین مالی شوند.
بر اساس این گزارش، تشدید بحران بدهی آمریکا منابع کمتری برای برنامههای اجتماعی، نظامی و سایر هزینههای دولت باقی میگذارد.
افزایش قیمت نفت در پی تشدید جنگ با ایران نیز نگرانی از تداوم تورم را بیشتر کرده و فشار بر بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره را بالا برده است.
پیشبینی میشود فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز نرخ بهره را افزایش دهد که میتواند فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کند.
با این حال، رویترز به نقل از یک کارشناس راهبردهای سرمایهگذاری در بازار اوراق قرضه تاکید کرد با وجود افزایش بازده اوراق، بازارها همچنان ریسک نکول دولت آمریکا را بالا ارزیابی نمیکنند.