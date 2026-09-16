جوان آنلاین: کارلوس فرناندس دِ کاسیو معاون وزیر خارجه کوبا در مصاحبهای با پادکست «بریکینگ پوینتز» (Breaking Points) تصریح کرد که سیاست فشار آمریکا اگرچه وضعیت معیشتی در این کشور حوزه کارائیب را وخیمتر کرده است، اما به فروپاشی دولت کوبا منجر نخواهد شد.
این دیپلمات کوبایی افزود که واشنگتن به طور عامدانه قصد دارد مردم را تا حد ایجاد یک «بحران انسانی» تحت فشار قرار دهد تا نارضایتی علیه دولت ایجاد کند.
وی با قاطعیت هشدار داد که این اقدامات خصمانه نه دولت را ساقط میکند و نه باعث میشود مقامات کوبا بگویند: «بسیار خب، ما حاکمیت خود را تسلیم میکنیم و به دولت آمریکا میگوییم بیاید و هر کاری میخواهد انجام دهد».
دِ کاسیو تاکید کرد که سیاست و اقدامات آمریکا علیه این جزیره، شرایط زندگی را سختتر کرده، اما حاکمیت کوبا را در هم نخواهد شکست.
وی اطمینان داد که کوبا در حال پیشبرد اصلاحات اقتصادی است که نقش بازار، بخش خصوصی و امکانات سرمایهگذاری را گسترش میدهد و این روند را عمیقترین تغییرات از دهه ۱۹۶۰ تاکنون توصیف کرد.
معاون وزیر خارجه کوبا در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن قصد دارد در کوبا استراتژی مشابهی را که در ونزوئلا توصیف کرد اجرا کند، پاسخ داد: «تلاش خواهند کرد، اما شکست میخورند».
به گفته این مقام کوبایی، بسیاری از شهروندان این کشور روزانه تنها ۲ تا سه ساعت برق دارند و با مشکلات تامین آب، حملونقل و خدمات بیمارستانی دستوپنجه نرم میکنند. وی نسبت به وضعیت بحرانی در اتاقهای عمل و نوزادانی که به دستگاههای حیاتی وابستهاند، هشدار داد.
دِ کاسیو با ابراز تاسف گفت: «تحمل گرما، بهویژه در تابستان، زمانی که فقط دو تا سه ساعت برق دارید و بعد ممکن است هفتهها بدون آب بمانید، چون به دلیل نبود برق، آب پمپاژ نمیشود، بسیار دشوار است».
وی تشریح کرد که محدودیتهای اعمال شده توسط آمریکا به شدت واردات سوخت را تحت تاثیر قرار داده و مانع از دستیابی به پنلهای خورشیدی از چین میشود؛ چرا که واشنگتن «از فروش آنها به کوبا خودداری میکند» تا مانع از گذار این جزیره به انرژیهای تجدیدپذیر شود.
معاون وزیر خارجه کوبا، اعلام کمکهای بشردوستانه آمریکا را «یک مانور تبلیغاتی» خواند و تصریح کرد که این کمکها پاسخگوی بخش بسیار ناچیزی از نیازهاست و بهطور هدفمند، اقلام حیاتی مانند شیر خشک و دارو را که جزو نیازهای اساسی کوباست، در بر نمیگیرد.
مقامهای ارشد کوبا بارها محکوم کردهاند که شبکه تحریمها و محاصره اعمال شده توسط آمریکا، «مجازات جمعی» است که حقوق بینالملل را نقض کرده و حقوق بشر مردم را تضعیف میکند.
آنها تاکید کردهاند که هدف واشنگتن نه کمک به دموکراسی، بلکه تغییر رژیم از طریق اعمال فشار سیستماتیک و تحمیل رنج بر شهروندان است.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست فشار حداکثری را بار دیگر در کانون رویکرد این کشور در برابر کوبا قرار داده است؛ تشدید تحریمها، اعمال محدودیت بر شرکتها و نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح کوبا، مسدود کردن مسیرهای تامین ارز و سوخت و افزایش فشارهای دیپلماتیک و اعمال محاصره انرژی از جمله مهمترین ابزارهایی است که کاخ سفید در برابر این جزیره به کار بسته است.
فشارهای واشنگتن که افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی هاوانا و تضعیف ساختارهای وابسته به حکومت را دنبال میکند، به کمبود سوخت و مواد غذایی، خاموشیهای گسترده، تورم و کاهش درآمدهای ارزی منجر شده است.
اگرچه واشنگتن در تلاش است سیاست فشار حداکثری خود را ابزاری برای واداشتن دولت کوبا به تغییر رفتار و انجام اصلاحات سیاسی معرفی کند، پیامدهای آن بیش از همه متوجه شهروندان عادی بوده و بحران انسانی را تشدید کرده است.
رویکردی که نه تنها حرکت دولت کوبا به سمت اصلاحات را دشوار کرده، به تعمیق بحران اقتصادی و تشدید تقابل میان واشنگتن و هاوانا خواهد انجامید.