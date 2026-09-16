ارتش روسیه کارخانه تولید خودروهای نظامی را در کییف هدف قرار داد
به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه امروز، چهارشنبه (۱۶ سپتامبر) گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور در کییف یک واحد صنعتی تولیدکننده خودروهای ویژه برای نیروهای نظامی اوکراین را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه یادآور شد که نیروهای مسلح روسیه در حملات گسترده شب گذشته با استفاده از پهپادهای تهاجمی به تأسیسات صنایع نظامی اوکراین حمله کردند که در نتیجه این حمله، شرکت صنعتی «مؤسسه حملونقل خودرویی کییف» هدف قرار گرفت.
طبق این اطلاعات، یک هدف دیگر نیز در منطقه اودسا مورد اصابت قرار گرفت. نظامیان روس همچنین در بندر چرنومورسک یک کشتی باری خشک را هدف قرار دادند که محمولهای با کاربرد نظامی حمل میکرد.
سرنگونی ۷۱ پهپاد اوکراینی در آسمان روسیه
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی در حالت آمادهباش رزمی این کشور طی شب گذشته ۷۱ فروند پهپاد نیروهای مسلح اوکراین را بر فراز چندین منطقه روسیه و در آسمان دریای سیاه رهگیری و سرنگون کردند.