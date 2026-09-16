عطوان: فرار بزرگ آمریکا از منطقه آغاز شده است

تحلیلگر برجسته جهان عرب با استناد به گزارشی از دفتر بازرس وزارت جنگ آمریکا، از احتمال آغاز روند توقف جنگ با ایران و کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه سخن گفته و این تحولات را نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال حضور نظامی در خاورمیانه دانست.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم و تحلیلگر شناخته شده جهان عرب در تحلیلی نوشت: گزارش جدیدی که اخیراً از سوی دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) منتشر شد، برای نخستین بار به‌طور رسمی فاش کرد که هزینه جنگ آمریکا علیه ایران طی ۶ ماه گذشته به ۳۳.۴ میلیارد دلار رسیده است. هدف از این گزارش، فراهم کردن زمینه برای توقف این جنگ در وهله نخست و سپس خروج کامل ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا، تمامی ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های دریایی و بستن بیش از ۵۰ پایگاه نظامی این کشور در منطقه است.

به گزارش ایسنا، انتشار این گزارش و ارقام مربوط به خسارت‌های مطرح‌شده در آن، اعترافی اولیه به شکست و اقدامی عملی و سریع برای کاهش خسارت‌هاست و نهاد نظامی آمریکا محدودیت‌های سختی را بی‌ملاحظگی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور و گرفتار کردن آن در باتلاق جنگ اعمال کرده است؛ زیرا ادامه این جنگ برای این مدت طولانی، با دکترین جدید پنتاگون که با گرفتار شدن در دام جنگ فرسایشی طولانی‌مدت مخالف است و همزمان از تلفات جانی و مالی اجتناب می‌کند، در تضاد است.

این گزارش همچنین برای نخستین بار از سرنگونی بیش از ۴۲ فروند هواپیمای نظامی آمریکا توسط ایران خبر داده است که از جمله آنها یک فروند جنگنده «اف-۳۵»، چهار فروند جنگنده پیشرفته «اف-۱۵»، ۱۲ فروند هواپیمای سوخت‌رسان، یک فروند هواپیمای آواکس اطلاعاتی و در نهایت ۳۰ فروند پهپاد از نوع «MQ-۹» بوده است.

اکثریت قریب به اتفاق پایگاه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، پس از ناکامی سامانه‌های دفاع موشکی و هوایی رهگیر آنها در حفاظت از این پایگاه‌ها در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی، به‌طور کامل تخریب شده‌اند. شاید به همین دلیل است که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های هوایی آمریکا در اردن در دوره اخیر افزایش یافته است تا این پایگاه‌ها جایگزین پایگاه‌های آمریکایی در خلیج فارس در شلیک موشک به اهدافی در عمق ایران یا تنگه هرمز شوند.

مایکل فاکس، مشاور سابق جو بایدن، نخستین کسی بود که زنگ خطر را به صدا درآورد. او مقاله‌ای قدرتمند و کم‌سابقه در مجله معروف «فارن افرز» منتشر کرد که چکیده آن تأکید بر این موضوع بود که «جنگ علیه ایران شکست راهبرد آمریکا در خاورمیانه را آشکار و ثابت کرد که حضور نظامی آمریکا دیگر امنیت و ثبات را محقق نمی‌کند، بلکه به عاملی برای تشدید بحران‌ها تبدیل شده است و زمان پایان دادن به این حضور فرا رسیده است.»

مشاور فاکس بر جنبه اقتصادی نیز تمرکز کرد و در همان مقاله گفت: جنگ در ایران یک فاجعه اقتصادی برای آمریکا است و جنگ‌های خاورمیانه پس از «حمله نیویورک» توسط القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان و عراق، ۸ تریلیون دلار برای خزانه آمریکا هزینه داشته است. در این جنگ‌ها ۳ میلیون سرباز و پیمانکار آمریکایی مشارکت کردند که بیش از ۱۵ هزار نظامی از میان آنها کشته شدند، در حالی که یک میلیون و ۸۰۰ هزار سرباز و نظامی بازنشسته به انواع معلولیت‌ها مبتلا شدند.

از مجموع مطالب مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت که آمریکا که به دلیل آنچه نویسنده حماقت و بی‌باکی دونالد ترامپ و تسلیم شدن او در برابر دستورات رژیم صهیونیستی، به‌ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم می‌داند، شکست خورده است، شروع به بستن چمدان‌های خود برای فرار از منطقه خاورمیانه کرده است؛ مشابه آنچه امپراتوری‌های بریتانیا و فرانسه انجام دادند. نشانه‌های این جنگ‌ها از کردستان عراق و پیش از آن از سوریه آغاز شده است و گام بعدی و قریب‌الوقوع، خروج از عراق و منطقه خلیج فارس خواهد بود؛ جایی که ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در پایگاه‌های این کشور مستقر هستند.

نقش ایران و متحدانش در محور مقاومت که این محور را رهبری می‌کند، در بیرون راندن نیروهای آمریکایی و تخریب پایگاه‌های آنها در منطقه، به پایبندی به دکترین پایداری و مبارزه تا شهادت، اتکا به تولید داخلی تسلیحات، موشک‌های بالستیک مافوق صوت و دارای سرجنگی چند کلاهکه، جایگزین کردن هواپیماهای جنگی گران‌قیمت با پهپادهای پیشرفته و پیش از همه این موارد، برخورداری از رهبران مستحکم و دارای اعتقادات اسلامی که به‌هیچ‌وجه از غرب و تسلیحات آن هراسی ندارند، بازمی‌گردد.

فرار بزرگ آمریکا از منطقه آغاز شده است و ترامپ از هذیان‌گویی دست کشیده و پایان کار او بسیار نزدیک شده است. رژیم صهیونیستی نیز در بیش از یک جبهه درگیر است که برجسته‌ترین آنها جنوب لبنان است؛ منطقه‌ای که این رژیم از آن جز شکست‌خورده و خوار خارج نشده است، همان‌گونه که در دو نوبت گذشته نیز از آن خارج شد.