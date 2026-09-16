درخواست کودکان غزه از تاکر کارلسون: صدای شجاع ما باش!

گروهی از کودکان فلسطینی در میان ویرانه‌های خانه‌های تخریب‌شده در نوار غزه، با نقاشی دیواری از تاکر کارلسون، تحلیلگر و خبرنگار سرشناس آمریکایی، از او خواستند روایت آنها و آنچه در جریان جنگ تجربه کرده‌اند را به جهان منتقل کند.

جوان آنلاین: کودکان فلسطینی تصمیم گرفتند پیام خود را از میان ویرانه‌های خانه‌هایی که در نتیجه جنگ در نوار غزه تخریب شده است، خطاب به تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، مطرح کنند و آنها از او خواستند به صحبت درباره داستانشان و انتقال آنچه تجربه کرده‌اند به جهان ادامه دهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، لیان القوقا، دختر ۱۱ ساله فلسطینی در کنار گروهی از کودکان غزه در مقابل نقاشی دیواری که در میان آوار کشیده بودند، ظاهر شد. این نقاشی، تصویری از کارلسون را در مرکز خود داشت. این اقدام تلاشی برای تبدیل مکانی جنگ‌زده به فضایی بود که پیامی از کودکان غزه به جهان خارج منتقل کند.

کودکان با نقاشی دیواری تنها به‌عنوان یک اثر هنری برخورد نکردند، بلکه آن را بخشی از پیامی مستقیم به کارلسون قرار دادند و از مواضع و اظهارات او درباره جنگ در غزه قدردانی کردند و از وی خواستند به استفاده از تریبون خود برای انتقال درد و رنج آنها به افکار عمومی جهان ادامه دهد.

کودکان در پیام خود گفتند: «از تاکر می‌خواهیم تا همچنان صدای شجاع این کودکان بی‌گناه باشد، داستان آنها را منتقل کند و آن را به جهان برساند.»

کودکان انتخاب کردند که نقاشی دیواری در میان آوارها باشد تا تصویر آن گویی از دل ویرانی برجای‌مانده از جنگ بیرون آمده است و سخنان آنها نشان‌دهنده تمایل آشکارشان برای عبور داستانشان از مرزهای نوار غزه و رسیدن به کسانی بود که از خارج این منطقه تحولات غزه را دنبال می‌کنند.

آنها همچنین از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستند تا پیام خود را به اشتراک بگذارند و حساب کاربری کارلسون را تگ کنند، به این امید که مستقیماً به او برسد و این نقاشی دیواری و ویدیوی همراه آن، راه دیگری برای رساندن صدای کودکان فلسطینی به جهان باشد.

این پیام کودکان در شرایطی مطرح می‌شود که مواضع کارلسون درباره جنگ غزه، به‌ویژه انتقادهای او از سیاست آمریکا و حمایت ارائه‌شده به رژیم صهیونیستی، مورد توجه قرار گرفته است. او همچنین از نفوذ گروه لابی «آیپک» انتقاد کرده است؛ مواضعی که موجب شده است وی در بحث‌های جاری در داخل آمریکا درباره جنگ و سیاست این کشور در قبال آن حضور داشته باشد.

این نخستین بار نیست که لیان القوقا از نقاشی برای انتقال پیام‌هایی از غزه به شخصیت‌های عمومی خارج از این منطقه استفاده می‌کند. او پیش‌تر نیز از آثار هنری خود برای بیان واقعیت کودکان فلسطینی و تلاش برای انتقال داستان‌های آنها به جهان استفاده کرده و از تصویر به‌عنوان ابزاری بهره گرفته است که می‌تواند از محاصره و مرزها عبور کند؛ بدین ترتیب، کودکان غزه برای بیان خواسته خود به تریبونی بزرگ نیاز ندارند؛ آنها در برابر آوار ایستادند، تصویری را ترسیم کردند و خطاب به یک روزنامه‌نگار آمریکایی گفتند: از انتقال داستان ما دست نکش!