سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان با بیان اینکه این کشور خواهان تعامل و روابط سیاسی با کشورهای جهان هست، خاطرنشان کرد که بر سر دارایی مردم افغانستان معامله نمی‌کنیم.

جوان آنلاین: عبدالقهار بلخی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس، اظهار داشت که دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان است و مسدود ماندن آن به سود مردم این کشور نیست.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه کابل خواهان روابط رسمی دیپلماتیک با امریکا و دیگر کشورهای جهان است، افزود: افغانستان سر دارایی‌های بانکی و نظامی این کشور معامله نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان همچنین تاکید داشت که کابل اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد که «امارت‌اسلامی خواهان تعامل و همکاری با جامعه جهانی است.»

این دیپلمات افغانستانی همچنین درباره تحصیل دختران افغانستان، اظهار داشت که آموزش در خانه برای دختران ممنوع نیست و آنان می‌توانند بصورت برخط یا خصوصی در منزل ادامه تحصیل بدهند.