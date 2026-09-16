جوان آنلاین: مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۴ رأی مقابل ۲۱۱ رأی مخالف با یک طرح اجرایی در مسیر اعمال تحریم های جدید علیه روسیه و ایران موافقت کرد. فاصله اندک میان مخالفان و موافقان بیانگر وجود شکاف بین اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص است.

بر اساس این گزارش، در اوت گذشته مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا لایحه قانون تحریم های جدید علیه روسیه را که توسط لیندسی گراهام تدوین شده بود تصویب کرد. در این لایحه بر اعمال تعرفه های صد در صدی بر ۵ مشتری بزرگ منابع انرژی روسیه و ۵۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از روسیه به آمریکا تاکید شده است.

بعد از آن، این لایحه به مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب، ارجاع داده شد و مخالفان حزب دموکرات تاکید کردند که لایحه مذکور بیشتر از آن که منفعت داشته باشد برای آمریکا مضر است.

پیشتر نیز سه عضو دموکرات سابق در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده بودند که ضرر این لایحه گراهام درباره تحریم های بیشتر علیه روسیه و ایران بیشتر از منفعت آن است.