وزیر خارجه سابق آمریکا با اعتراف به برجای ماندن قدرت نظامی ایران گفت که کشورهای منطقه به دنبال توافق با تهران هستند.

جوان آنلاین: آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا تاکید کرد که هم پیمانان آمریکا در منطقه نسبت به قدرت واشنگتن در حمایت از آنها ناامید و سرخورده شده اند.

وی اضافه کرد: مسیر جنگ و درگیری با ایران باعث شده کشورها در منطقه به دنبال توافق با تهران باشند. شرکای منطقه ای آمریکا معتقدند نمی توان همیشه به این کشور در زمینه تأمین امنیت تکیه کرد به همین دلیل آنها به دنبال مذاکره با ایران و چه بسا امضای توافق نامه هایی با این کشور هستند.

بلینکن تصریح کرد: دولت ترامپ گزینه های نظامی برای پایان درگیری با ایران در اختیار ندارد مگر این که دست به لشکرکشی گسترده علیه ایران بزند که در نهایت به یک فاجعه ختم خواهد شد.

وی اعتراف کرد که ایران همچنان مقادیر زیادی تسلیحات در اختیار دارد و به تولید آنها ادامه می دهد. راه برون رفت نظامی مطلوبی از این اوضاع وجود ندارد و باید در مسیر دیپلماسی حرکت کرد.