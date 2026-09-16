ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره هدف قرار دادن فرمانده تیپ رفح حماس

نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شدند ارتش این رژیم در حمله‌ای در جنوب نوار غزه، فرمانده تیپ رفح جنبش حماس را هدف قرار داده است.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که در حمله‌ای در جنوب نوار غزه، یکی از فرماندهان ارشد جنبش حماس را هدف قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم نیز در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند که ارتش این رژیم دقایقی پیش فرمانده تیپ رفح حماس را هدف حمله قرار داده است.

نتانیاهو و کاتس مدعی شدند که هدف قرار دادن فرمانده تیپ رفح پس از آن انجام شد که طی هفته جاری، فرمانده تیپ خان‌یونس و شماری از مقام‌های ارشد حماس نیز ترور شده‌اند.

نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفتند: پیام ما روشن است؛ هیچ فرد مسلحی در امان نخواهد بود و حماس در نوار غزه باقی نخواهد ماند.

طی روزهای اخیر نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هدف قرار دادن فرماندهان حماس در نوار غزه خبر داده است؛ با این حال، درباره ادعای جدید تل‌آویو هنوز جزئیات بیشتری از سوی منابع فلسطینی منتشر نشده است.