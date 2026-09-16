کد خبر: 1379605
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تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۰
ورزش » ساير
تکواندو، کاراته و ووشو مسئولیت سنگینی در ناگویا دارند

امیدوار به مدال‌های رزمی‌کاران

امیدوار به مدال‌های رزمی‌کاران رشته‌های رزمی ایران در ادوار بازی‌های آسیایی موفقیت‌های زیادی کسب کرده و باتوجه به تعداد ملی‌پوشان اعزامی، رنگ مدال رزمی‌کاران روی جایگاه نهایی کاروان کشورمان تأثیرگذار است
 شیوا نوروزی

  جوان آنلاین: رشته‌های رزمی ایران در ادوار بازی‌های آسیایی موفقیت‌های زیادی کسب کرده و باتوجه به تعداد ملی‌پوشان اعزامی، رنگ مدال رزمی‌کاران روی جایگاه نهایی کاروان کشورمان تأثیرگذار است. در بازی‌های آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ رشته‌های تکواندو، کاراته، ووشو، جودو، کوراش، بوکس، هنر‌های رزمی ترکیبی و جوجیتسو بار سنگین مدال‌آوری در رشته‌های رزمی را به دوش می‌کشند. 

 بازگشت به اوج
درخشش تکواندو در المپیک نقطه‌عطف ورزش ایران در بازی‌های پاریس بود و حالا وقت آن رسیده که دوباره شاهد قدرت‌نمایی هوگوپوشان در بازی‌های آسیایی باشیم. بازگشت تکواندو به اوج در آستانه شروع المپیک آسیایی خواسته‌ایی است که با درنظر گرفتن اردو‌های آماده‌سازی و حضور مستمر شاگردان خانلرخانی و مهروز ساعی در تورنمنت‌های بین‌المللی دور از ذهن نیست. رقابت‌های تکواندو ناگویا از ۹ مهرماه آغاز خواهد شد و تکواندو با ۱۰ نماینده برای افتخارآفرینی به میدان خواهد رفت. ابولفضل زندی، مهدی حاج‌موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی (کیورگی مردان)، ساینا کریمی، ناهید کیانی، ساغر مرادی و فاطمه احمدی (کیورگی زنان) و مرتضی زنده‌دل و یاسمن لیموچی (پومسه) تکواندوکارانی هستند که به زودی روی شیاپ‌چانگ ناگویا هنرنمایی خواهند کرد. 
عملکرد دور از انتظار تکواندو و ناکامی در کسب مدال طلا در بازی‌های هانگژو ۲۰۲۲ نگران کننده بود. اگرچه تیم‌ملی تکواندو در بازی‌های المپیک قدرتمند ظاهر شد، اما هنوز نتایج ضعیف هانگژو فراموش نشده است. در بازی‌های ۲۰۲۲ هوگوپوشان دو نقره و سه‌برنز به گردن آویختند و یک مدال برنز هم در بخش پومسه به دست آمد. باید دید ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی از لحاظ ذهنی و روحی و فنی با چه آمادگی روی شیاپ‌چانگ خواهند آمد. از طرفی حواشی اخیر فدراسیون تکواندو نیز بحث‌هایی را به‌همراه داشته و امیدواریم این حواشی تأثیرمنفی روی عملکرد کادرفنی و ملی‌پوشان نگذارد. 

 امیدوار به کاراته
تیم متحول شده کاراته به دنبال جبران عملکرد بازی‌های آسیایی دوره قبل است. تیم‌ملی کاراته با ترکیبی کامل و با بهترین نفرات خود راهی ناگویا خواهد شد. هشت‌سهمیه کاراته کشورمان به مرتضی نعمتی، محمود نعمتی و علی‌اصغر آسیابری (کومیته‌مردان)، آتوسا گلشادنژاد و فاطمه‌زهرا سعیدآبادی (کومیته زنان) و فاطمه صادقی، زینب‌السادات حسینی و سپیده امینی (کاتا) رسیده است. از نظر رهنما، رئیس فدراسیون، هر شش‌ملی‌پوش کومیته کشورمان شانس کسب مدال و درخشش در ناگویا را دارند. در دور قبلی بازی‌ها، سجاد گنج‌زاده تنها طلایی کاروان کاراته بود و فاطمه سعادتی و سارا بهمنیار نیز دو برنز به ارمغان آوردند. این تعداد مدال قطعاً انتظارات کاراته و ورزش ایران را برآورده نکرد. هر دو تیم مردان و زنان نسبت به دوره گذشته تغییرات زیادی داشته‌اند. هدایت تیم مردان به سجاد گنج‌زاده سپرده شده، شهرام هروی، مرد کهنه‌کار کاراته به‌عنوان مدیر تیم‌های‌ملی فعالیت می‌کند، پگاه زنگنه، مسئولیت سرمربیگری تیم کومیته بانوان را برعهده دارد و پس از ۲۰ سال فدراسیون کاراته به تیم کاتا اعتماد کرده و کاتارو‌های ما در بازی‌های آسیایی حضور خواهند داشت. ترکیب نفرات اعزامی نیز تغییر کرده و جوان شده برادران نعمتی چهره‌های جدید تیم‌ملی هستند و گلشادنژاد با کسب اولین طلای تاریخ کاراته بانوان کشور، به دنبال قهرمانی در بازی‌های آسیایی است. 

 جوان‌ترین تیم ووشو
میانگین سنی تیم‌ملی ووشو ۲۱ سال است و رئیس فدراسیون لقب «جوان‌ترین تیم ووشو» ایران را به تیم اعزامی به ناگویا داده است. ووشو دیگر رشته رزمی است که با مدال‌های رنگارنگش می‌تواند امیدبخش کاروان کشورمان باشد. در این دوره ۱۲ ووشوکار اعزامی در کاروان داریم؛ شش‌سانداکار تیم‌ملی مهدی کرمانی، شجاع پناهی، عرفان محرمی، سهیل موسوی، سوگند سینکائی و دیانا رحیمی هستند و شاهین بنی‌طالبی، ابوالفضل قره‌باغی، حسین قبله‌نما، زهرا کیانی، هلیا اسدیان و مینا پناهی نیز شش‌تالوکار ما در این بازی‌ها هستند. هدایت تیم‌ملی ساندا مردان برعهده رامین موحدنیاست و مریم هاشمی نیز هدایت تیم ساندا بانوان را برعهده دارد. فرشاد عربی نیز سرمربی تیم تالوست. 
ووشوکاران ایران در دوره قبلی بازی‌های آسیایی دو طلا، چهارنقره و یک‌برنز به گردن آویختند. تکرار این عملکرد با ترکیب جوان اعزامی یکی از چالش‌های کادرفنی است. 

 جودو مدال می‌خواهد
تیم‌ملی جودو برای بازگشت به چرخه مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی کار سختی پیش‌رو دارد. اعزام شش ملی‌پوش این رشته به ناگویا خبر امیدوار کننده‌ایی برای جودو ایران است؛ رشته‌ایی که بعد از چند سال محرومیت بین‌الملی دوباره به عرصه قهرمانی بازگشته و برای رسیدن به سکوی آسیا می‌جنگد. در دوره قبلی بازی‌های آسیایی جودو حتی به سکو نزدیک هم نشد و حال با شش‌نماینده در تاتامی ناگویا فرصت درخشش دارد. ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار و امیرعباس چوپان در تیم مردان و مهسا شکیبایی، سمیرا خاک‌خواه در و مریم بربط در تیم زنان حضور دارند و رشاد ممدوف و معصومه جعفری سرمربیان تیم‌های ملی هستند. در جوانگرایی جودو همین بس که مهسا شکیبایی با ۱۵ سال سن جوان‌ترین ورزشکار کاروان ایران است و خاک‌خواه ۱۶ ساله، چوپان ۲۰ ساله و پرهیزگار ۲۱ ساله دیگر اعضای جوان تیم‌ملی جودو را تشکیل می‌دهند. 

 دیگر رشته‌ها
کوراش، بوکس، هنر‌های رزمی ترکیبی و جوجیتسو نیز هر کدام برای کسب بهترین نتیجه و تصاحب مرغوب‌ترین مدال‌ها در بازی‌های آسیایی حضور دارند. 
کوراش‌کاران کشورمان در بازی‌های هانگژو ۲۰۲۲، یک‌طلا، سه‌نقره و یک‌برنز به گردن آویختند و در ناگویا نیز هفت‌نماینده خواهیم داشت؛ طاهره آذرپیوند، پردیس عیدی‌وندی، فاطمه برمکی و مریم پیمانی در بخش زنان و مجید وحید بریمانلو، رامین احمدزاده و رضا احمدزاده در بخش مردان برای ایران مبارزه خواهند کرد. 
جوجیتسو اگرچه تاکنون در بازی‌های آسیایی مدالی کسب نکرده، اما مسئولان ورزش بار دیگر بر پتانسیل این رشته تأکید کرده و به ورزشکاران جوجیتسو فرصت درخشش در آسیا را داده‌اند. تیم‌ملی جوجیتسو تاکنون در دو دوره بازی‌های آسیایی حضور داشته ولی هیچ‌یک از نمایندگان ما موفق به مدال‌آوری نشده‌اند. این‌بار شهرزاد خشنودزاده و نسیم محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم و پوریا طاهرخانی و حشمت‌الله جلیلیان در وزن ۸۵ کیلوگرم می‌کوشند تا طلسم ناکامی جوجیتسو را در ناگویا بشکنند. باتوجه به تأکید رستمیان، رئیس انجمن جوجیتسو، شرایط فنی ملی‌پوشان نسبت به گذشته بهتر شده و با ارتقای کیفی این رشته باید منتظر شگفتی‌سازی جوجیستوکاران ایرانی باشیم. 
MMA یا همان هنر‌های رزمی ترکیبی، رشته‌ایی است که برای نخستین‌بار حضور در بازی‌های آسیایی را تجربه خواهد کرد. آرزو سلیمی قلعه‌تکی، افشین سلیمی توپقرا و امین قائدی‌فر همان سه‌ملی‌پوشی هستند که شانس مبارزه در المپیک آسیایی را پیدا کرده و امیدواریم از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. 
بوکس ایران برای اولین‌بار هم در بخش مردان و هم در بخش زنان در بازی‌های آسیایی نماینده دارد. درحالی اعزام هفت‌بوکسور به ناگویا قطعی است، که تنها یک سال از تشکیل تیم‌ملی بوکس بانوان می‌گذرد. بوکسور‌های خانم پس از حضور در بازی آسیایی جوانان و جام‌جهانی چین، در سومین رویداد مهم خود بازی‌های آسیایی را تجربه خواهند کرد. مهدی کاظمی، علی حبیبی‌نژاد، دانیال شه‌بخش، سام استکی و امیر اسماعیلی در تیم مردان و پارمیدا خوش‌خبر و سارینا نقش در تیم زنان در ناگویا به روی رینگ خواهند رفت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تکواندو ، ورزش ، مسابقات
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