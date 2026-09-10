کد خبر: 1378773
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۵
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آسمان صاف همراه با افزایش وزش ابر و باد در تهران

3 اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان این استان طی پنج روز آینده را صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی کرده است.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

 همچنین پیرو هشدار سطح زردرنگ، تا روز شنبه (۲۱ شهریورماه) در سطح استان در مناطق جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

طی این مدت در برخی مناطق به ویژه در ارتفاعات شمالی و غربی استان افزایش ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

آسمان تهران فردا (۲۰ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی روز شنبه (۲۱ شهریورماه) صاف تا قسمتی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هوای تهران ، وزش باد
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