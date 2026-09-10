جوان آنلاین: سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش در واکنش به نمایش سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برنامه ایکس نوشت: رژیمهای آمریکا و اسرائیل در یک جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران که تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند حمله کرده و ترتیبات راستیآزمایی را مختل میکنند، و سپس از همین اختلال به عنوان بهانهای برای صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران بهره میبرند.
به گزارش تسنیم، سفارت ایران افزود: کسانی که اصول بنیادین حقوق بینالملل را آشکارا نقض کردهاند و حامیانشان، هیچگونه وجاهتی ندارند.
در این بیانیه آمده است: این نمایش سیاسی مضحک در شورای امنیت نیز به نتیجهای نخواهد رسید. ایران از حق مشروع خود برای برخورداری از برنامه هستهای صلحآمیز دست نخواهد کشید.