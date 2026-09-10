کد خبر: 1378771
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ایران: از حق برخورداری از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دست نمی‌کشیم

3 سفارت ایران در اتریش تاکید کرد که ایران از حق خود برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای دست نمی‌کشد.

جوان آنلاین: سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش در واکنش به نمایش سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برنامه ایکس نوشت: رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در یک جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند حمله کرده و ترتیبات راستی‌آزمایی را مختل می‌کنند، و سپس از همین اختلال به عنوان بهانه‌ای برای صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران بهره می‌برند.

به گزارش تسنیم، سفارت ایران افزود: کسانی که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را آشکارا نقض کرده‌اند و حامیانشان، هیچ‌گونه وجاهتی ندارند.

در این بیانیه آمده است: این نمایش سیاسی مضحک در شورای امنیت نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید. ایران از حق مشروع خود برای برخورداری از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دست نخواهد کشید.

برچسب ها: سفارت ایران در اتریش ، برنامه صلح آمیز هسته ای ، ایران
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